/660328/تدشين-حملة-لسه-نوارة-لمدة-شهر-للتوعية-بمخاطر-الزواج-المبكر-للأطفال

اجتمع اليوم المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة سوهاج، لمناقشة المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، برئاسة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وبحضور اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، و وفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، والدكتور محمد توفيق وكيل كلية الآداب ممثلا لجامعة سوهاج، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي الجهات المعنية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تم بالاجتماع عرض مؤشرات الإحصاءات الحيوية، وتنظيم الأسرة، والتعليم، والمؤشرات الاقتصادية، وتقييم محاور الشباب، والتعليم، والوعي المجتمعي، وتمكين المرأة. وقد وجه المحافظ خلال الاجتماع بالتنسيق بين المجلس القومي للسكان وجميع الجهات المعنية؛ لإقامة ورش عمل لدراسة تلك المؤشرات، وأسبابها، ووضع الحلول المناسبة لتحسين الخصائص السكانية بالمحافظة.

وبالاجتماع دشين محافظ سوهاج حملة مكبرة تحت شعار " لسه نوارة " تستمر لمدة شهر بداية من السبت الموافق 13 نوفمبر الجاري، للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، موجها بتكثيف الندوات بالمدارس والجامعة، ومراكز الشباب، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أهمية دور المساجد والكنائس في نشر الوعي بمخاطر الزواج المبكر.

تدشين حملة «لسه نوارة» لمدة شهر للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال

كلف محافظ سوهاج أعضاء المجلس بإعداد خطة كل جهة لنشر وتعميم الحملة على أوسع نطاق، موجها بالاستعانة بشباب جامعة سوهاج ،وجامعة الأزهر؛ للمشاركة في فعاليات المجلس الإقليمي للسكان، على أن يتولى هؤلاء الشباب رصد البيانات والمؤشرات وتوزيعها على المسئولين بالمجلس، والإعداد لجلسات المجلس من الناحية الفنية، ومتابعة تنفيذ المبادرات التي يتم إطلاقها، وإعداد تقارير مفصلة عن سير أعمال المبادرة، وتقييم التجربة في نهايتها.