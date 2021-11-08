رئيس برلمانية الوفد يتحدث لـ دوت الخليج عن إقرار مجلس الشيوخ لقانون التخطيط العام«فيديو»

/660319/رئيس-برلمانية-الوفد-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-إقرار-مجلس-الشيوخ-لقانون-التخطيط-العامفيديو

قال النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مشروع قانون التخطيط العام والذي تمت الموافقة عليه نهائيا اليوم بالجلسة العامة، في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن هذا القانون استغرق جلسات مطولة بالمجلس لمناقشته .

دوت الخليج

وأوضح النحاس في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن هذا القانون جاء ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 والذي لم يتم اجراء اي تغيرات عليه حتى الان، مشيرا إلى أنه تمت صياغته صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الانتاج المختلفة.

وأوضح النحاس احتياج الدولة المصرية لهذا القانون، من أجل لتطبيق اللامركزية والتحرر من قيود كثيرة، كما أنه يساهم في انطلاق المحافظات نحو التنمية وسرعة اتخاذ القرارات.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الارزق، نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام، مع إحالته لمجلس النواب.

قانون التخطيط

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.