منة فضالي تستغيث: «أنا في خطر..في بلطجية ممكن يهجموا عليا في أي وقت»

/660321/منة-فضالي-تستغيث-أنا-في-خطرفي-بلطجية-ممكن-يهجموا-عليا-في-أي-وقت

نشرت الفنانة الشابة منة فضالي فيديو بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، لتستغيث بالجمهور من مخرج عرض حياتها للخطر بعد أن قام بالنصب عليها وعلى عدد كبير من صناع فيلمه الجديد

دوت الخليج يرصد استغاثة منة فضالي بالجمهور بسبب المخرج صفاء عيدي

قالت منة فضالي خلال الفيديو بأنها عرض عليها عمل فني جديد من قبل المخرج المغربي صفاء عيدي، مشيرة إلى أنها وافقت بعدما علمت بمشاركة عدد كبير من زملائها بالوسط الفني في مصر منهم الفنان مجدي كامل، لكن الصدمة كانت يوم التصوير عندما تفجأت بعدد كبير من صناع العمل يطالبون بأموالهم.

وأضافت فضالي: “المخرج صفاء العيدي وقف الفيلم لمدة شهر، في خلال الشهر ده غير المنتج لحاتم فاروق،وجم بيتي واعتذرولي انهم وقفوا الفيلم وطالبين مني اني ارجع تاني أصور معاهم بعد ماغيرو الكاست كله”.

وتابعت: “المخرج صفاء العيدي وحاتم فاروق، جابو بلطجية معاهم موقع التصوير، وأي حد كان بيروح يطالب بحقوقه كانو بيحبسوه في أوضه ويضربوه، أنا حياتي في خطر ومعرضه اني أي حد يهجم علي بيتي، هستني اي من ناس بعتوا رسائل تهديد للمنتجة الفنية الخاصة بالعمل”.

منة فضالي تتألق في حكاية سكر مر

من ناحية أخرى يعرض لمنة فضالي التاسعة مساء وعبر قناة الحياة من يوم السبت إلى الخميس حكاية «سكر مر»، وهي الحدوتة العاشرة من مسلسل «ورا كل باب» والحكاية من بطولة منة فضالي وفريال يوسف، مراد مكرم، وإيهاب فهمي، ورانيا ملاح، والحكاية من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج محمد عبد السلام.

وتناقش الحكاية قضية مهمة للغاية وهي إصابة الأطفال بمرض السكر وكيف تتعامل الأسرة مع المشكلات التي تواجه أطفالها مع الآخرين وخاصة من الأطفال في عمرهم.

يعرض المسلسل في التاسعة مساءً ويعاد في الواحدة صباحًا والثانية عشرة مساءً يوميًا من السبت إلى الأربعاء والعمل الجديد من 5 حلقات لكل حكاية وتقدم حكايتي اليوم نماذج أسرية بالدرجة الأولى ضمن خريطة المتحدة خلال الموسم الحالي.