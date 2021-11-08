«أجبره على توقيع إيصال أمانة»..مواطن يعتدي على جاره بالضرب في القاهرة

/660324/أجبره-على-توقيع-إيصال-أمانةمواطن-يعتدي-على-جاره-بالضرب-في-القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، في كشف غموض واقعة التعدي على أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة في القاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مواطن يعتدي على جاره بالضرب ويجبره على توقيع 3 إيصالات أمانة بالقاهرة

إكراهه على التوقيـع على «3» إيصالات أمانة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من أحد الأشخاص، بتضرره من آخر، مقيمين بدائرة القسم، لتعديه عليه بالضرب وإكراهه على التوقيـع على «3» إيصالات أمانة حال تواجده بالشقة سكن المشكو في حقه، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وأمكن القبض على المشكو في حقـه، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الإيصالات المشار إليهـا.

وفي سياق أخر اليوم نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على عاطلين بحوزتهما 50 كيلو بانجو وسلاح ناري وذخائر في الإسماعيلية، بقصد الإتجار.

تفاصيل الواقعة

وأكد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، فقد أشارت بقيام (شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير) بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بندقية خرطوش

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهدافهما والقبض عليهم حال استقلالهما مركبة توك توك، وبحوزتهما (بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام، 2 هاتف محمول).

اعتراف المتهمين

وبمواجه المتهمين أمام رجال المباحث، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

وبالكشف عن مركبة التوك توك، أتضح أنه مُبلغ بسرقتها، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.