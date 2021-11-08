/660326/منة-فضالي-وصلنا-لمرحلة-إن-الفنان-بياكل-حق-الناس-الغلابة

أعربت الفنانة المصرية منة فضالي من موقف مسيء لمخرج مغربي يدعى صفاء عيدي بعد امتناعه عن إعطاء صناع فيلمه الجديد والتي وصفتهم بـ “الغلابة”، مستحقاتهم المالية، مناشدة النقابة بضرورة التواصل معهم وإعطائهم حقوقهم.

دوت الخليج يرصد مهاجمة منة فضالي للمخرج صفاء العيدي

قالت منة فضالي خلال فيديو بث مباشر بموقع “فيسبوك”: “المخرج صفاء عيدي والمنتج حاتم فاروق أجرو بلطجية في موقع التصوير بعد ما غير الكاست وفريق عمل فيلهم بالكامل، وأي حد بيطالب بحقوقه المالية بيحبسوه وبيضربوه”.

وتاعبت: “وصولنا لمرحلة اننا بناكل فلوس الغلابة، بقينا نبلطج على الصغيرين، عامل راح يطلب فلوسه من صفاء عيدي حبسوه في الأوضة ودخلوا عليه بطلجية”.

وأضاقت مناشدة المسؤلين بمساندة العمال البسطاء الذين شاركو صفاء عيدي في الفيلم، فقالت: “الناس الغلابة راحت قدمت شكوى للنقابة بس معرفوش ياخدو حقهم بسبب ان فلوس الشكوى كتير، بطالب مسعد موسى بالتواصل مع الناس الغلابة عشان ياخدو حقوقهم عشان احنا حياتنا كلها معرضة للخطر بما فيهم هما”.

منة فضالي تستغيث بسبب صفاء عيدي

وكانت قد أوضحت فضالي خلال الفيديو بأنها عرض عليها عمل فني جديد من قبل المخرج المغربي صفاء عيدي، مشيرة إلى أنها وافقت بعدما علمت بمشاركة عدد كبير من زملائها بالوسط الفني في مصر منهم الفنان مجدي كامل، لكن الصدمة كانت يوم التصوير عندما تفجأت بعدد كبير من صناع العمل يطالبون بأموالهم.

وأضافت فضالي: “المخرج صفاء العيدي وقف الفيلم لمدة شهر، في خلال الشهر ده غير المنتج لحاتم فاروق،وجم بيتي واعتذرولي انهم وقفوا الفيلم وطالبين مني اني ارجع تاني أصور معاهم بعد ماغيرو الكاست كله”.

وتابعت: “المخرج صفاء العيدي وحاتم فاروق، جابو بلطجية معاهم موقع التصوير، وأي حد كان بيروح يطالب بحقوقه كانو بيحبسوه في أوضه ويضربوه، أنا حياتي في خطر ومعرضه اني أي حد يهجم علي بيتي، هستني اي من ناس بعتوا رسائل تهديد للمنتجة الفنية الخاصة بالعمل”.