«خطفوها ورموها بالمصرف»..كواليس جديدة في مقتل طفلة على يد مراهقين بسوهاج

/660329/خطفوها-ورموها-بالمصرفكواليس-جديدة-في-مقتل-طفلة-على-يد-مراهقين-بسوهاج

شهدت قرية بنى جميل حادث مأساوي، بمحافظة سوهاج، تداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الصبية باستدراج طفلة وحملها والانصراف من أمام منزلها بمحافظة سوهاج، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل طفلة على يد مراهقين بسوهاج، «خطفوها ورموها بالمصرف»

اعتراف المتهمين

ونجحت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وأتضح أنهما «صبيان، مقيمان بدائرة مركز البلينا بسوهاج»، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث اعترفا بارتكاب الواقعة.

خطف واعتداء جنسي

واعترف المتهمان أمام رجال المباحث، إنهما اتفقا على اختطاف المجني عليها، إذ توجه أحدهما أمام مسكنها، وحاول استدراجها إلا أنها لم تلبي ذلك، فقام بحملها والانصراف بها مسرعًا من المكان «كما ظهر بمقطع الفيديو»، وتقابل مع الثاني بإحدى المناطق الزراعية، وقاما بالإتيان بأفعال منافية للآداب بالطفلة، وإلقائها بعد ذلك بأحد المصارف المائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من انتشال جثة الطفلة المجني عليها، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وفي سياق أخر اليوم نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف غموض واقعة التعدي على أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة في القاهرة.

إكراهه على التوقيـع على «3» إيصالات أمانة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من أحد الأشخاص، بتضرره من آخر، مقيمين بدائرة القسم، لتعديه عليه بالضرب وإكراهه على التوقيـع على «3» إيصالات أمانة حال تواجده بالشقة سكن المشكو في حقه، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وأمكن القبض على المشكو في حقـه، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الإيصالات المشار إليهـا.