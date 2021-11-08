/660330/الداخلية-تضبط-192-طن-مخلفات-بلاستيك-بمصانع-عشوائية-بالقليوبية-والإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، في ضبط 192,6 طن مواد خام لمخلفات بلاستيكية وأكثر من 192 ألف عبوة خلال حملة مُكبرة على المصانع العشوائية غير المرخصة بالقليوبية والإسماعيلية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط 192,6 طن مواد خام لمخلفات بلاستيكية وأكثر من 192 ألف عبوة خلال حملة مُكبرة على المصانع العشوائية غير المرخصة بالقليوبية والإسماعيلية

تفاصيل الواقعة

وجاء ذلك في جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال حماية البيئة، واستهداف المصانع العشوائية التي تفتقد الاشتراطات الصحية والمعايير البيئية.

أسفرت الحملات، عن تحقيق عدة نتائج على النحو التالي:

مما أسفرت الحملة عن تحقيق عدة نتائج وهي، ضبط داخل المصنع «95387 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات – 81836 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لعقاقير وأدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون ترخيص، 15466 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لمبيدات حشرية منتهية الصلاحية معدة لإعادة التدوير»، بالإضافة إلى «خط إنتاج يدوي لتعبئة وتداول العقاقير البيطرية والمبيدات الحشرية» عبارة عن ماكينات «خلط، تعبئة، لحام، تغليف»، وكمية كبيرة من العبوات الفارغة والملصقات المنسوبة لإحدى شركات الكيماويات وعدد من الأدوات والمعدات.

121 طن مواد خام لمخلفات بلاستيكية

كما تم إلقاء القبض على المدير المسئول عن مصنع عشوائي «غير مرخص»، لتدوير المخلفات البلاستيكية لاستخدامها في تصنيع الشباك المستخدمة في صيد الأسماك بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، بمضبوطات بلغت «(121 طن مواد خام لمخلفات بلاستيكية وخام مجهول المصدر تستخدم في تصنيع شباك الأسماك، 8,6 طن منتج نهائى لصناديق حفظ مثلجات وشباك أسماك مغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول»، بالإضافة إلى «خط إنتاج عشوائي، كمية من العبوات المنسوبة لشركات وهمية».