النائب أحمد سمير لـ دوت الخليج: أوضاع البورصة المصرية صعبة..وضريبة الأرباح الرأسمالية تمثل أزمة كبيرة

/660333/النائب-أحمد-سمير-لـ-تحيا-مصر-أوضاع-البورصة-المصرية-صعبةوضريبة-الأرباح-الرأسمالية-تمثل-أزمة-كبيرة

قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والإقتصادية والإستثمار بمجلس الشيوخ، أن البورصة المصرية وصلت لمرحلة صعبة تحتاج إلى الدعم والتعديلات، مشيرا إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية أثرت على المتعاملين فى االسوق المصري، خاصة ان الافراد يمثلون 70 من السوق المصري، موضحا أن ضريبة الأرباح الرأس مالية أثارت تحفظات الافراد فى الاسواق، مع وجود ضريبة الدمغة التي استوعبها السوق.

ضريبة الأرباح الرأسمالية

وأشار النائب أحمد سمير،عضو مجلس الشيوخ، إلى تقدمه باقتراح للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مناقشة تأثيرات فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على السوق المصري، لافتا إلى التنسيق مع افراد من السوق، و ممثلي وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.

البورصة المصرية

وأكد أحمد سمير، أن البورصة هي مرآة الاقتصاد وأحد مصادر التمويل للشركات الموجودة فى مصر، إضافة الى أنها أحد سبل الاستثمار والمستثمرين فى البورصة المصرية، موضحا أن الدولة أصبحت فى حاجه لبحث منظومة البورصة المصرية، لافتا إلى معاناة البورصة من هدوء أحجام التدوال وخروج المستثمرين الاجانب والعرب، اضافة الى وجود مؤسسات غير قوية بالرغم من ان الاسواق القوية تحتاج لشركات قوية.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالشيوخ، أن البورصة المصرية من الموضوعات التي سيتم ادراجها أثناء مناقشات قانون سوق المال والتطورات الخاصة به ضمن أجندة اللجنة الاقتصادية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول.