محافظ الشرقية: الدولة تولى اهتماما كبيرا فى دعم الرياضيين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية ممدوح غراب، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا فى دعم قطاع الرياضة والرياضيين، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تطوير مراكز الشباب التى تساهم فى إعداد الشباب بدنيا وفكريا وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.





جاء ذلك خلال تقديم محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، التهنئة للبطلة ميرال عبد السلام الشوادفى لاعبة "المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى" بالشرقية، لفوزها ببطولة الجمهورية والميدالية الذهبية فى التايكوندو، وزن 51 كجم تحت سن 14 سنة، والتى أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى ونادى طلائع الجيش، فى الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر الجارى، متمنيا لها ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضى، ورفع اسم مصر عاليا فى جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية. وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية الشباب والرياضة بإشراف الدكتور محمود عبد العظيم، والأداء المتميز لجميع العاملين بالمديرية فى تقديم كل أوجه الرعاية والدعم المادى والمعنوى لجميع الرياضيين والموهوبين من أبناء المحافظة لتحقيق البطولات المحلية والدولية.

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