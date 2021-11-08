كامل الوزير: القيادة السياسية تولى قطاع النقل اهتماما غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير النقل - فى كلمته اليوم الإثنين، خلال فعاليات اليوم الثانى لمعرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات - أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولى اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة بتكلفة 1.7 تريليون جنيه لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكبارى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائى، وكذا الموانئ البحرية والنقل النهرى والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمى بكافة قطاعات النقل.

واستعرض وزير النقل - خلال كلمته - المشروعات التى سيتم إلقاء الضوء عليها خلال الدورة الرابعة من المعرض، ففى مجال السكك الحديدية، قال المهندس كامل الوزير "إنه يتم التطوير من خلال 5 محاور رئيسية: الأول تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات حيث سيكون بنهاية ديسمبر جميع العربات جديدة أو مجددة، والثانى تطوير عناصر البنية الأساسية ( السكة – المزلقانات – المحطات -)، والثالث تطوير نظم الإشارات لتحقيق المسير الآمن للقطارات على الشبكة، والرابع تطوير الورش لضمان جودة وسلامة التشغيل، والخامس تطوير وتأهيل العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير منظومة السكة الحديد، حيث أنه لاتراجع فى تطوير وتأهيل وتدريب العاملين الحاليين بما يتواكب مع الخطة الشاملة للتطوير وكذلك انتقاء العاملين الجدد ذوى القدرات العالية".

ودعا المؤسسات لإنشاء معاهد تعليمية تسهم فى التأهيل والتدريب لإظهار كوادر جديدة، كما سيتم خلال المعرض، وذلك لتكون سكك حديد مصر متطورة وآمنة وعصرية ومنضبطة الأمر الذى يسهم فى زيادة طاقة النقل مستقبلا إلى 4 ملايين راكب يوميا، وفى المعرض يتم استعراض مشروعات تركيب البوابات الإلكترونية بالمحطات وتطوير نظام حجز التذاكر.

وفى مجال الأنفاق والجر الكهربائى قال وزير النقل، إن إدخال وسائل النقل الجديدة كالقطار الكهربائى الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائى السريع، تمثل نقلة نوعية لوسائل النقل المصرية، خاصة مع التجهيز لبدء الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتى من المقرر افتتاحها فى يونيو 2022، وفى إطار التوجه العالمى للنقل الأخضر المستدام والذى يسهم فى تقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى مشروعات استكمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق والذى سيتم افتتاحه فى مارس أو أبريل 2022 وتنفيذ الخط الرابع والخط السادس والذى يجرى التفاوض مع شركات عالمية لتنفيذه.

وأضاف وزير النقل، أنه فى مجال الطرق والكبارى تم إنشاء طرق جديدة وتطوير الطرق الحالية فى ظل ما يتحقق من طفرة هائلة فى تنفيذ الشبكة القومية للطرق وإنشاء محاور النيل وإنشاء الكبارى العلوية والأنفاق والتعاون مع المحافظات لإنشاء 3000 كم طرق فى إطار مشروع "حياة كريمة" وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال صيانة الطرق وكذلك فإن تطبيق منظومة النقل الذكى على الطرق وإدخال أتوبيسات BRT على الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تطويره تحتل أهمية كبيرة فى معرضنا هذا العام.

وأوضح أنه فى مجال محاور النيل كانت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين كل محورين من 100كم إلى 25كم وخلق محاور تنموية تخدم المواطنين، وفى مجال النقل البحرى يتم استهداف تطوير أرصفة الموانئ لتصل حركة التداول إلى 400 مليون طن بدلا من 170 مليون طن وتعظيم تجارة الترانزيت بالإضافة إلى العمل على جعل مصر، مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات من خلال التطوير الشامل للموانئ المصرية ومشروعات تطبيق نظام الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق بالموانئ المصرية.

وأشار إلى إطلاق مشروع بنك معلومات النقل البحرى، بالإضافة إلى مشروعات موانئ البحر الأحمر باستعراض استكمال تطوير ميناء السخنة وتطوير ميناء سفاجا، وكذلك مخطط تطوير ميناء الإسكندرية فى إطار مخطط تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير، وحيث يتم تطوير مينائى الإسكندرية والدخيلة وإنشاء الميناء الأوسط (ميناء المكس) بالإضافة إلى مشروعات تطوير ميناء دمياط وأبرزها مشروع محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر 1" ومشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربى وامتداد حاجز الأمواج الشرقى.

ودعا الوزير الشركات الوطنية لإنشاء شركات جديدة متخصصة فى مجال النقل البحرى لتدعيم أسطول النقل البحرى فى مصر، خاصة وأنه لدى مصر قناة السويس والشواطئ الممتدة، هذا إلى جانب عرض مشروعات تطوير وميكنة الموانئ البرية واستعراض خطط تنفيذ شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مثل ميناء جاف مصرى بمدينة السادس من أكتوبر الجارى تنفيذه.

وفى مجال النقل النهرى قال وزير النقل، "نعمل على تطوير المنظومة عن طريق تغيير التشريعات وتطوير الأهوسة والموانئ النهرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية، ويتم فى المعرض عرض مشروع مراقبة ومتابعة حركة السفن عبر نهر النيل RIS من خلال أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك مشروعات تكريك الطرق الملاحية".

واختتم وزير النقل كلمته قائلا: "فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وتطوير خدمات الدفع الإلكترونى يتم عرض مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة بالتنسيق مع المجمع الصناعى للوثائق المؤمنة وشركة "ترانس أى تى" إحدى شركات وزارة النقل وكذلك مشروع تركيب بوابات إلكترونية ونظام حجز التذاكر بمحطات السكك الحديدية والبدء بأربع محطات رئيسية كمرحلة أولى لإحكام السيطرة على المحطات وضمان تحصيل حق الدولة".

وفى النهاية وجه وزير النقل الدعوة لكافة المستثمرين الدوليين والمحليين لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل الذى سيشهد إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال النقل، كما سيشهد عقد ندوات وورش عمل متخصصة فى كافة قطاعات النقل لتمثل انطلاقة قوية نحو استعراض كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال النقل، متمنياً من الله أن يلقى هذا المؤتمر متابعة المهتمين بهذا القطاع الحيوى المهم الذى يخدم ملايين المواطنين سنوياً.

وأشار الوزير إلى أن العمل يجرى على قدم وساق فى وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعاون مع الشركات العالمية لإنشاء مصانع كاملة فى مصر لتصنيع وتوريد منتجاتها داخل مصر وتصديرها إلى إفريقيا والشرق الأوسط وكافة دول العالم، خاصة وأن كل العوامل متوافرة، المحور الثانى هو توطين الصناعة مع الشركات الموجودة فى مصر مثل "نيرك" وكذلك مع الهيئة العربية التصنيع، والمحور الثالث هو ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات.