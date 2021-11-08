طقس الثلاثاء مائل للحرارة نهارا.. والعظمى فى القاهرة 30

جدة - نرمين السيد - وعن الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس الثلاثاء، فمن المقرر أن تشهد البلاد شبوره مائيه من ( 5 إلى 7 صباحاً ) على بعض الطرق المؤديه من وإلى القاهرة الكبرى تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وحول نسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة، فهى كالتالى: القاهره الكبرى العظمى 88 والصغرى 35 السواحل الشماليه العظمى 90 والصغرى 40 شمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 25 جنوب الصعيد العظمى 30 والصغرى 15 أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: العظمى ـ الصغرى القاهرة 30 - 20 الإسكندرية 27 - 19 وادى النطرون 27- 20 طنطا 29 - 19 شبين الكوم 30 - 20 دمنهور 28 - 19 بلطيم 28 - 20 مطروح 24- 18 السلوم 26 - 15 سيوة 26- 14 بورسعيد 27 - 22 دمياط 28 - 21 الزقازيق 30 - 20 المنصورة 29 - 19 الإسماعيلية 29 - 18 السويس 28 - 21 العريش 28 - 19 رفح 28 - 18 رأس سدر 29- 21 نخل 28 - 12 نويبع 30- 22 طابا 28- 20 كاترين 27 - 14 الطور 28 - 21 شرم الشيخ 30 - 22 الغردقة 31 - 20 مرسى علم 30 - 21 الفيوم 30 - 16 بنى سويف 30 - 17 المنيا 31 - 17 أسيوط 31- 16 سوهاج 32 - 17 قنا 34 - 18 الأقصر 34 - 19 أسوان 35- 20 إدفو 35 - 20 أبو سمبل 34 - 19 الوادى الجديد 34 - 16 شلاتين 31 - 19 أبو رماد 29- 20 حلايب 28 - 21 رأس حدربة 28 - 22

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