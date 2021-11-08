التونى: منظومة التأمين الصحى الشامل بوابة عبور لتحقيق التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الإثنين، بالملتقى السنوى الحادى عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة فى مصر، كـ"راعى مجتمعى" للملتقى، والذى ينعقد تحت عنوان "الاستدامة من التبنى إلى التوطين.. الطريق للتعافى"، بهدف دعم مجهودات الدولة وإتاحة الفرصة أمام الأطراف المعنية لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافى وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام من أجل توفير حياة كريمة للمواطن.





وأكد الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مشاركته بالملتقى، نيابة عن الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية ساندت بقوة منظومة التأمين الصحى الشامل، إذ يكفل التأمين الصحى الشامل لكل المواطنين من مختلف فئات الشعب من القادرين وغير القادرين الحصول على كل خدمات الرعاية الصحية الشاملة، مع التطبيق المرحلى للمنظومة الجديدة بكل محافظات الجمهورية، والتى نجح تطبيقها بالمحافظات الثلاث "بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية".

وأكد دور هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة فى تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، تلك المنظومة التى تهدف إلى إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل، لافتًا إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، وهو ما تقوم به هيئة الرعاية الصحية من تقديم خدمة صحية متميزة وذات جودة عالية تغطى جميع الأمراض، وصلت لـ 7 ملايين خدمة طبية وأكثر من 100ألف جراحية، بالمحافظات الثلاث، وهو ما يحقق الأمان للمواطن المصرى.

ولفت إلى حوكمة منظومة التأمين الصحى الشامل، تمثلت فى الهيئات الثلاث المنوطة على منظومة التأمين الصحى الشامل، فمن خلالها أصبح هناك فصل تام بين تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة بكل مستوياتها، وتشرف عليها "الهيئة العامة للرعاية الصحية"، وتمويل الخدمة والمسؤول عنها "هيئة التأمين الصحى الشامل"، والرقابة والإشراف على تطبيق معايير الجودة داخل المنشآت الصحية وتشرف عليها "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية".

وأوضح التلوانى إلى أنه للحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل حرصت الهيئة العامة للرعاية الصحية على استدامة 6 محاور رئيسية تضمن تقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة أولها خلق موارد مالية للهيئة تضمن استدامة توفير موارد ذاتية لدى الهيئة تضمن توفير كل المستلزمات الطبية وأحدث الأجهزة بالتقنيات العالمية المحدثة بشكل مستمر داخل منشآت الهيئة، واستدامة التدريب استثمارًا للعنصر البشرى، مع استدامة توفير جميع الحزم الطبية والعلاجية للمواطنين، واستدامة تطبيق نظم الميكنة والرقمنة داخل جميع منشآتها الصحية، وأخيرًا استمرار حملات التوعية والمبادرات التوعية بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، بما يسهم فى توفير الإمكانيات لرسم خريطة صحية للأمراض، وتبنى استراتيجيات للعلاج والوقاية مبنية على المؤشرات، فمبادرات الصحة العامة وعلى رأسها مبادرة (100 مليون صحة) ساهمت فى الاكتشاف المبكر للعديد من الأمراض والكشف عن الإصابة بفيروس سى.