الأوقاف تعلن أرقام حسابات التبرع للمساجد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، إن قرار منع وضع أى صناديق تبرعات بالمساجد، ومنع تلقى أية أموالاً نقدية، يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضمًا كليًا (المساجد الحكومية)، والمضمومة ضمًا دعويًا (المساجد الأهلية)، وكذلك الزوايا وملحقات المساجد، والمساجد تحت الإنشاء، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات، لا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور.





وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، أنها فى نهاية المدة المحددة بعشرة أيام لرفع الصناديق ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أم من غيرهم، باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون، وأن مديريات الأوقاف سوف تقوم برفع أى صندوق تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها، مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيًا كان، مع تشكيل لجان معتمدة بكل مديرية لتنفيذ ذلك، وتكليف إدارات المتابعة والتفتيش بتكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقاريرها وإبلاغ الشؤون القانونية بالديوان العام والمديريات الإقليمية لاتخاذ اللازم تجاه أى مخالف. من جانب آخر فإن وزارة الأوقاف تعلن إضافة إلى الحسابين البنكيين التاليين بالبنك المركزى، وهما: - حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزى المصرى وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9). - حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزى المصرى رقم (9/78899/450/9).

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