صور.. وزير الشباب يشهد ختام أنشطة «الموسيقى والفن والرياضة من أجل التنمية»

جدة - نرمين السيد - حضر حفل الختام الكسندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جى اى زد" فى مصر، أوفى فينكلر رئيس التعاون التنموى فى السفارة الألمانية بالقاهرة، توبياس تيل منسق ومدير قطاع الحوكمة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى ومدير مشروع الفرص المتكافئة والتنمية الاجتماعية، اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.

أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن سعادته لحضور حفل ختام أنشطة "الإبداع الموسيقى وإشراك الشباب والرجال من أجل التنمية"، والذى يعمل على تصحيح المفاهيم وبناء الذات، الأمر الذى تتبعه وزارة الشباب والرياضة دائما فى التعامل مع القضايا المجتمعية الخاصة بالشباب والفتيات، والذى بدأ بأن يؤتى بثماره، خاصة بعد أن اطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة سابقة تحت عنوان "لا للتعصب" والذى كان يهدف إلى إعلاء الروح الرياضية بين جميع أبناء الوطن الواحد.

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة تعمل دائما فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 لبناء المواطن المصرى والارتقاء بقدراته والعمل على تطويرها بصفة دائمة، الأمر الذى يعود بالنفع على المجتمع المصرى.

موضحا أن استخدام الرياضة وتوظيفها فى التنمية المستدامة يعد كأحد أنجح العوامل والذى يهدف إلى معالجة القضايا الإجتماعية، مضيفا أن العمل على تنمية الروح الرياضية بين الجميع يؤثر تأثيرا مباشرا فى القيم والأخلاق والالتزامات الشخصية للفرد تجاه المجتمع.

وفى كلمة اليكساندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جى اى زد" فى مصر، أكد أن المجتمع المصرى يتمتع فى قوامه بأغلبية من الشباب الأمر الذى يساعد على نجاح البرنامج بشكل كبير وإمكانية التطوير فيه والابتكار.

موضحا أنه يتطلع لتعميق العلاقات بين الوكالة الألمانية ووزارة الشباب والرياضة فى العديد من المجالات فى المرحلة المقبلة والتى تهدف إلى تقديم خدمات أكبر وأفضل للشباب المصرى لتسليحهم بالادوات اللازمة لمواجهة الحياة بالإضافة إلى الإستعداد لسوق العمل، حيث تعمل على تطوير القدرات الشخصية ومهارات الأفراد فى التعامل مع مختلف المواقف.

فيما تقدم السيد أوفى فينكلر رئيس التعاون التنموى فى السفارة الألمانية بالقاهرة، بالشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه لهذا المشروع الهام الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى، مضيفا أن المشروع بدأ يلقى بظلاله على الشباب الذى تم إشراكهم فى البرنامج لمساعدتهم للخروج بالعديد من الافكار والرؤى التى تخدم مجتمعهم وتعمل على النهوض به.

استعرض الحفل الختامى، محتوى اثنين من الأنشطة من خلال توظيف الموسيقى والفن والرياضة لرفع مستوى الوعى، وإعادة تعريف المفاهيم الخاطئة بين الشباب والفتيات فى مختلف القضايا الاجتماعية.

جدير بالذكر انه شارك ضمن فعاليات المحتوى الأول لبرنامج "تصحيح المفاهيم المغلوطة "بإستخدام مسار "لرياضة من أجل التنمية" عدد 300 مشاركا كمرحلة أولى، خلال شهر سبتمبر 2021؛ والتى أقيمت فى المدينة الشبابية والرياضية بأبى قير بالإسكندرية، حيث استهدف البرنامج الذى يعتبر أسلوبا رائدا فى عالم التنمية الاجتماعية والمستدامة لمعالجة القضايا الاجتماعية ذات الأهمية البالغة، وكيفية توظيف أساليب الرياضة المتكاملة فى مجال "كرة القدم، كرة الدودج، الطبق الطائر " ذلك فى إطار التنمية المستدامة، من خلال تدريب الشباب والرجال على موضوعات تتعلق بتكوين الشخصية والوعى الذاتى عن طريق التدريبات الرياضية والألعاب التجريبية والجسات التفاعلية للتوعية.

كما تضمن أيضا، عقد ثمانى جلسات تدريبية رياضية وتدريبات توعوية لترسيخ اساسيات اجتماعية لدى المشاركين، خاصة تصحيح المفاهيم المغلوطة وتكوين الشخصية المتوازنة وبناء الذات لتعزيز الثقة بالنفس وتحقيق مبادئ المساواة وتمكينهم للتعبير بطرق سلمية؛ وتسليط الضوء على المساواة والتعليم السلمى ومكافحة التنمر وذلك بتنفيذ شركة "أسباير".

وشارك فى المحتوى الثانى من برنامج "الأبداع الموسيقى من أجل التنمية" بإستخدام مسار "الفن من أجل التنمية" شارك فيه 42 شابا وشابة، خلال شهر أغسطس 2021، ذلك بعد إجتيازهم للشروط واللوائح التى أعلنت عنها الوزارة عبر منصاتها المختلفة، حيث استهدف البرنامج توظيف تكنولوجيا الإنتاج الموسيقى فى إطار التنمية المستدامة،لبناء وتطوير قدرات الشباب والشابات، بالإضافة إلى توسيع مداركهم والتعرف على قدراتهم الشخصية، وارساء مبادئ السلام المجتمعى والمساواة من خلال طرق مبتكرة تواكب التكنولوجيا الحديثة، من خلال الشركة المحترفة فى مجال الإنتاج الموسيقى والفنى "100 نسخة ".

وقدم المشاركون أربعة رسائل ذات أهمية للقضايا المجتمعية، تحمل كل رسالة أغنية، لضمان إدراك المعرفة المكتسبة فى كلمات الأغنية لتعكس الرسالة الصحيحة "أهمية الحوار واحترام الرأى الآخر لتحقيق السلام المجتمعى؛ الإحترام والشمول للجميع فى المساحات العامة والخاصة؛ أهمية وجود الفرص المتكافئة؛ إعادة تعريف وفهم لمفهوم الرجولة".

وجرى خلال الحفل: تسليم درعا تذكاريا من الدكتور أوفى فينكلر _رئيس التعاون التنموى بالسفارة الألمانية الى وزير الشباب والرياضة، تكريم للمتميزين فى المحتويين: الأول "تصحيح المفاهيم المغلوطة "بإستخدام مسار "لرياضة من أجل التنمية"؛ الثانى "الأبداع الموسيقى من أجل التنمية " بإستخدام مسار "الفن من أجل التنمية".