خالد عبد الغفار: مصر أولت اهتماما واضحا بالتغير المناخى وآثاره على الصحة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن جمهورية مصر العربية أولت اهتمامًا واضحًا بالتغير المناخى وآثاره على صحة الإنسان، وذلك فى استراتيجياتها الوطنية وتطلعاتها المستقبلية، وينعكس ذلك بوضوح من خلال مشاركاتها المستمرة فى جميع الأحداث المناخية العالمية والإقليمية والقيام بدورٍ رائدٍ فى العملِ المناخى، وتأثيره على القطاع الصحى.





وأشار الوزير إلى التأكيد على أهمية تعزيز كفاءة القطاع الصحى وتحسين جودة الخدمات الصحية كأحد الخطوت الأساسية فى مواجهة تغير المناخ وتطوراته، مؤكدًا أن التصدى للتغير فى المناخ، وما يستتبعه من ضرورة التكيف مع الواقع الحالى ووقف التدهور المستمر لموارد العالم المحدودة من أهم الموضوعات المتعلقة بمستقبل عالمنا.

وأضاف أن العالم أجمع يشهد الآثار السلبية للتغيرات المناخية التى أصبحت واقعًا، نشاهده فى العديد من دول العالم، فى صورة موجات من الحرارة الشديدة، والبرودة القاسية، والسيول الجارفة، والتصحر، وتآكل الرقعة الزراعية، وانخفاض كفاءة الأراضى، وقلة إنتاجيتها، وارتفاع مستويات سطح البحر، وما يتبعه من زيادة ملوحة التربة، وانتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدة أن ما نعانيه اليوم من وباء عالمى ليس ببعيدٍ عن التغيرات المناخية وآثارها التى جعلت من العالم مكاناً مناسبًا وبيئة خصبة لانتشار الوباء وصعوبة السيطرة عليه.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحكومة المصرية عكفت بكافة وزاراتها ومؤسساتها على دراسة كافة الإمكانيات المتاحة والموارد التى يمكن تدبيرها لصياغة "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ"، التى ستركز على بذل كل ممكن للحفاظ على مقدّرات بلدنا ومستويات التنمية التى نحققها والرخاء الذى ننشده لشعبنا، بجانب الحفاظ على مستويات إنجاز عالية فى المشروعات القومية التى تستثمر فيها مصر مبالغ هائلة وفى مقدمتها مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، الذى نطمح من خلالها إلى تغيير وجه الحياة فى مصر.

ولفت إلى أن مصر تستهدف توفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة والسلامة الصحية، وسد الفجوات التنموية بين القرى والمدن، والعمل على إحياء قيم المسئولية المشتركة بين الدولة والمجتمع المدنى، وأيضًا مشروع استصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة وزراعتها باستخدام أحدث نظم الرى الموفرة للمياه بهدف تأمين الغذاء للمجتمع ومقاومة آثار التصحر وشحّ الموارد المائية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن جهود وزارة الصحة والسكان لم تقتصر على الحملة القومية للقضاء على الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى"، حيث تم استكمال ذلك الإنجاز بتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأوبئة لتتحول الحملة من مجرد التصدى لمرض واحد إلى حملة قومية تستهدف (100 مليون صحة لـ 100 مليون مواطن)، حيث تم إطلاق الحملات المتخصصة للتركيز على القضايا الصحية المختلفة مثل (دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وعلاج مرضى الضمور العضلى، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة).

ولفت إلى أنه فى ظل هذه الظروف تعكف الوزارة على تصميم نماذج التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتقييم الإمكانيات المتاحة، بجانب مراجعة ما يخص الجانب الصحى ضمن "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ"، وذلك بعد الانتهاء من تطوير خطط الوزارة للاعتماد على مواد صديقة للبيئة ومصادر طاقة نظيفة، ولكن تبقى النقطة الأهم وهى "التمويل".

وتابع الوزير أن مصر تولى دائمًا اهتمامًا بتعزيز الدور التى تلعبه فى دعم محيطها الإفريقى فيما يتعلق بالقضايا البيئية من خلال التركيز ولفت انتباه العالم إلى أهمية الربط بين "التمويل ونقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة"، وبين "تحقيق التزامات الدول النامية" فى مجال التصدى للتغيرات المناخية، ولذلك فإنه من غير العادل أن تتحمل الدول النامية معظم تبعات التغيرات المناخية، بينما لا تسهم فى أسبابها إلى بالقدر الضئيل.

وكرر الدكتور خالد عبد الغفار، دعوة مصر التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى فى 2018، للربط بين الموضوعات الثلاث التى لا تنفصل عن بعضها وهى تغير المناخ، والتنوع البيولوجى، ومكافحة التصحر والشح المائى، الذى تعانى منه الكثير من دول العالم، هذه الموضوعات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة الإنسان أولاً وببعضها البعض ثانيًا.

وأعرب الوزير عن سعادته بالتقدم بالدعوة للجميع للمشاركة ومتابعة فعاليات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP-27) التى تقدمت جمهورية مصر العربية بطلب لاستضافته فى نوفمبر من العام المقبل، والذى سيكون فرصة جيدة لمتابعة هذا الملف الذى يهم حياتنا ومستقبل أطفالنا جميعاً.