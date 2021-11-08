الرئيس السيسي: استراتيجية الدولة تقوم على التنمية والتطوير فى كافة أرجاء مصر

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين فى المؤتمر الدولى الذى تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة فى مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك بحضور النائب العام المستشار حماده الصاوي.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد أن استراتيجية الدولة تقوم على التنمية والتطوير في كافة أرجاء مصر، وذلك لمنح الأمل للأجيال الحالية والقادمة في غدٍ أفضل، وبالتوازي مع تحقيق الهدف الأسمى وهو بناء الإنسان المصري، وليتمتع بالقدر المنصف من الحرية والعدالة والاحتياجات الأساسية.
وتم التوافق خلال الحوار بشأن أهمية استغلال المؤتمر في المستقبل كمنصة إقليمية منتظمة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.
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