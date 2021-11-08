/660318/موعد-وصول-محمد-صلاح-والنني-للقاهرة-والإنضمام-لمعسكر-المنتخب

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويصل النني ومحمد صلاح في طائرة خاصة من إنجلترا، بعد انتهاء الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يلعب فيه صلاح في صفوف ليفربول، والنني في صفوف ارسنال.

ويشارك الثاني في معسكر المنتخب الوطني الغد الثلاثاء، بعد راحة من السفر ومباراة الجولة الـ 11 بالدوري الإنجليزي التي انتهت امس، لمدة 24 ساعة.

يلتقي المنتخب الوطني الجمعة القادمة مع المنتخب الأنجولي في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات من منافسات تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الإياب بين المنتخبين، على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لوندا بأنجولا، والذي يتسع لـ 50 ألف متفرج.

ومن الجدير بالذكر نجح المنتخب المصري تحقيق الفوز في لقاء الذهاب على المنتخب الأنجولي في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، بنتيجة هدف دون رد عن طريق محمد مجدي أفشة، وشهد على اللقاء ملعب 30 يونيو بالقاهرة.

محمد صلاح

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في اللقاء الأخير مع الريد قبل التوقف الدولي في مباراة وست هام يونايتد، بشكل أساسي من بداية المباراة، والذي لم يقدم فيها الاداء المتوقع منه من قب جمهور الريدز، أول محبيه في مختلف العالم.

وانتهى لقاء ليفربول ووست هام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، للأخير، لتكون أول مباراة يخسرها الريدز في هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، وشارك محمد صلاح بشكل كبير في الهدف الأول لفريقه في اللقاء.

محمد النني

شارك الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط فريق أرسنال الإنجليزي، الأمس مع فريقه في لقاء الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الممتاز، أمام واتفورد، والي شارك معهم كبديل في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة، ليظهر بشكل قوى في اللقاء، ويحقق فوز مستحق مع المدفعجية، بهدف نظيف دون رد.

وتأتي مشاركة النني مع فريقه على ملعب الإمارات قبل التوجه لمعسكر المنتخب، بعد غياب مشاركته مع الفريق بشكل أساسي أو كبديل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ فترة.