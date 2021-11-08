الزراعة تنفذ خطة الدولة لدمج أبناء سيناء فى التنمية الزراعية المستدامة

جدة - نرمين السيد - استقبل محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفدًا علميًا من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى إطار خطة الدولة لدمج أبناء سيناء فى التنمية الزراعية المستدامة.





وأكد محافظ شمال سيناء، خلال اللقاء، أن القيادة السياسية فى الوقت الحالى تولى كل اهتمامها للتنمية الشاملة فى سيناء، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة من الدولة لدمج أبناء سيناء فى التنمية الزراعية المستدامة لخدمة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.

من جانبه أكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، أن اللقاء يأتى فى إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لدمج أبناء سيناء فى التنمية الزراعية المستدامة.

وأضاف أن هذا البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة الوزارة والمركز، ونشر أحدث أساليب التكنولوجيا الزراعية والعمل على تبنيها فى فترة وجيزة لتحقيق التنمية الزراعية على أرض سيناء.

وفى سياق متصل، أفاد الدكتور حسام عبدالعال رئيس البرنامج البحثى لدمج أبناء سيناء فى التنمية الزراعية المستدامة، بأن البرنامج يضم مجموعة من الأنشطة التطبيقية التى سيتم تنفيذها على أرض الواقع وفقًا لاحتياجات فئات المجتمع المحلى من أهمها تطهير وصيانة الآبار ورفع كفاءتها، والنهوض بالثروة الحيوانية، والمكافحة المتكاملة لآفات الزيتون، فضلاً عن أنشطة أخرى تستهدف الشباب والمرأة البدوية.