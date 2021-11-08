خلال استقباله سفير مصر.. سلطان عمان يشيد بدور القاهرة لخدمة شعوب المنطقة

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جدة - نرمين السيد - وفى أعقاب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نقل السفير المصرى تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للسلطان هيثم بن طارق وشعب سلطنة عمان الشقيقة، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز روابط الإخاء والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعرب عن أهمية استمرار تنسيق الجهود بين مصر وسلطنة عُمان بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار بالمنطقة ويخدم تطلعات شعوبها.
كما أكد السفير المصرى تطلعه لبذل جميع الجهود اللازمة خلال فترة تواجده بالسلطنة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لمواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصالحهما ومصالح الشعبين الشقيقين.
من جانبه، طلب السلطان هيثم بن طارق نقل تحيات جلالته إلى الرئيس، معربًا عن تقدير السلطنة للدور المحورى الذى تقوم به مصر لخدمة دول وشعوب المنطقة.
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