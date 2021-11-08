السيسى يتابع مع رئيس الوزراء الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية

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جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية".
وفيما يتعلق بمحور تطوير وإنشاء المدن الجديدة، عرض رئيس مجلس الوزراء التطورات الإنشائية للمشروعات التنموية والسياحية فى إطار مدينتى العلمين الجديدة وشرم الشيخ.
ووجه الرئيس بمراعاة تطبيق كل المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة وتلك القائمة على مستوى الجمهورية بصورة مستدامة، مع تجهيز البنية الأساسية لتلك المدن لتصبح مدنا خضراء وصديقة للبيئة، بما فيها استخدام الطاقة الجديدة والنظيفة، خاصة فى وسائل النقل الجماعى، فضلا عن استعداد وجاهزية تلك المدن لاستضافة أكبر الفعاليات العالمية المختلفة فى مصر.
كما اطلع الرئيس على مستجدات تطوير منطقة الفسطاط فى إطار التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية، والذى يهدف لاستعادة الوجه الحضارى لقلب العاصمة وتحويلها إلى مقصد سياحى، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء.
ووجه الرئيس بالانتهاء من كل مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022، مع مراعاة التصميم الحضارى ذى الطابع المعمارى العريق، بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية.
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