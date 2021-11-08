نائب محافظ قنا: ريادة الأعمال هدفها خلق أسواق جديدة

جدة - نرمين السيد - أكد نائب محافظ قنا حازم عمر، أن ريادة الأعمال تهدف إلى خلق أسواق جديدة، خاصة فى المناطق الريفية التى لم تستفيد بالتطورات الاقتصادية، بالإضافة للتشجيع على تصنيع المواد المحلية فى صورة منتجات نهائية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير، واستخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الصناعات الصغيرة لزيادة الإنتاجية، متمنيا الاستمرار فى تطوير بيئة ريادة الأعمال بجنوب الصعيد عامة، وفى قنا خاصة، للمساهمة فى زيادة معدل النمو الاقتصادى، وتعزيز قطاع المشروعات الناشئة وربطها بالأسواق.





جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الإثنين، فى ورشة عمل حول" خريطة القطاعات الاقتصادية لمحافظتى قنا والأقصر، والتى تهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال بالمحافظتين، والتى نظمتها مؤسسة "إنرووت" للتنمية، وفريق عمل مشروع" مسار"، بالتعاون مع جامعتى جنوب الوادى والأقصر.

كما أوضح نائب محافظ قنا أن ريادة الأعمال أحد أوجه الاستثمار الجيدة فى طاقات الشباب، وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لديهم، من خلال وضع منظومة متكاملة لريادة الأعمال، بحيث تصبح ركيزة أساسية لتطبيق رؤية مصر 2030 الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصرى مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، مثمنا جهود المحافظة وجامعة جنوب الوادى فى وضع استراتيجية فعالة لتدريب الطلاب وشباب الخريجين من أجل خلق فرص عمل حقيقية.



وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى إلى أهمية ريادة الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة، وتنمية المهارات وتقديم الأفكار الريادية، من خلال مراكز الجامعة المختلفة وحاضنة الأعمال بالجامعة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل اللازم للطلاب لنشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم فكرة العمل الحر بين الشباب، بالإضافة إلى مساندة طلاب الجامعة وخريجيها لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وفى نهاية ورشة العمل، أعرب السفير الهولندى وجميع المشاركين فى الورشة عن سعادتهم بالإقبال الكبير على ريادة الأعمال الذى يشهده صعيد مصر، خاصة بين النساء، كذلك تم عرض فيلم تسجيلى عن مشروع مسار وأهميته فى صعيد مصر، والنتائج المستخلصة من هذا المشروع، بالإضافة إلى عمل حلقة نقاشية مع كافة الأطراف المشاركة فى الورشة عن أبرز التحديات التى تواجه ريادة الأعمال فى الصعيد، وأهم فرص الاستثمار والمشروعات الناشئة الجديدة، كذلك طرق خلق فرص عمل لائقة للشباب.