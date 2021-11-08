إزالة تعديات على مساحة 76 ألف متر بالمنطقة الصناعية فى الصف

جدة - نرمين السيد - وتم تشكيل لجنة، بناء على توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، للتعامل مع المخالفات حيث تتراوحت مساحتها بين 10 آلاف م2، ومخالفة أخرى على مساحة 20ألف م2، تم إزالتها بالكامل.

كما تم إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 2000 م2، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.