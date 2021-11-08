الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من كافة مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال 2022

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستجدات تطوير منطقة الفسطاط في إطار التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضارى لقلب العاصمة وتحويلها إلى مقصد سياحي، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء.
ووجه الرئيس بالانتهاء من كافة مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022، مع مراعاة التصميم الحضارى ذى الطابع المعمارى العريق، بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
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