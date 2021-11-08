أشرف رشاد يحصل على 6.5 مليون جنيه لمد ودعم خطوط مياه الشرب في المناطق المحرومة لمركز ومدينة قنا

/660336/أشرف-رشاد-يحصل-على-65-مليون-جنيه-لمد-ودعم-خطوط-مياه-الشرب-في-المناطق-المحرومة-لمركز-ومدينة-قنا

نجح المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، في توفير مبلغ ٦.٥مليون جنيه لمد ودعم خطوط مياه الشرب في المناطق المحرومة بمركز و مدينة قنا (ابنود - الأشراف القبلية - دندرة - الشيخ حسين - اولاد عمرو - جزء من مدينة قنا).

دوت الخليج يرصد تفاصيل حصول النائب أشرف رشاد على دعم مادي لدعم خطوط المياه بمدينة قنا

يذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعلن خلال الجلسة العامة الأحد، إخطار رئيس حزب مستقبل وطن للمجلس، باختيار النائب حسام الخولي ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد حلاوة نائبًا له، فيما أخطر حزب الوفد المجلس باختيار عبد العزيز النحاس ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

كما رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وإرساله إلى مجلس النواب وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.