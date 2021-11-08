«خنقها بالشال»..إحالة عاطل للمفتي بتهمة قتل سيدة عجوز وسرقتها في بولاق الدكرور

/660337/خنقها-بالشالإحالة-عاطل-للمفتي بتهمة-قتل-سيدة-عجوز-وسرقتها-في-بولاق-الدكرور

قررت الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأثنين، بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية، في واقعة قتل سيدة مسنة من أجل سرقتها، في القضية رقم 4746/2021 قسم بولاق الدكرور، وصدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين كمال البيلي، وعضوية المستشارين إيهاب أحمد الجنزوري، ومنتصر لطفي كحك، وأمانة سر وائل فراج ووليد رشاد.

دوت الخليج ير صد في السطور التالية تفاصيل إحالة عاطل للمفتي بتهمة قتل سيدة عجوز وسرقتها فى بولاق الدكرور

أمر الإحالة

والجدير بالذكر أن جاء في أمر الإحالة، أن المتهم «صابر.ص» 43 عاما، نجار، أقدم في يوم 20 فبراير الماضى في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، علي قتل سيدة تدعي «محاسن.م.ا»، عمدا مع سبق الإصرار بهدف سرقتها، بعدما طمع فيما تملك، بعد أن علم أنها ميسورة الحال ومعها مبالغ مالية، وبيت المتهم لها النية وعقد العزم علي إزهاق روحها، مستغلا وحدتها وكبر سنها.

أطبق على أنفاسها باستخدام قطعة قماش «شال»

وجاء في أمر الإحالة ، أن المتهم خطط لتقل المجنى عليها لمعرفته بانها تعيش بمفردها، وأعد سلاح أبيض سكين لتنفيذ مخططه فتوجه إليها وجلس برفقتها وما أن ظفر بها، حتى أطبق على أنفاسها باستخدام قطعة قماش «شال» حصل عليها من سكنها، ثم عاجلها بتسديد عدة طعنات لها باستخدام السكين التي أحضرها مسبقا استقرت بمناطق متفرقة من جسدها قاصداً إزهاق روحها محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

النيابة العامة

ووجهت النيابة العامة، اتهاما اخر للقاتل بأن جنايته تلك ارتبطت بجنحة، ألا وهي أنه بذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المنقولات والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليها، وأحرز سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني، وأحرز أداة، قطعة قماش، «شال» واستخدمها في الاعتداء علي المجني عليها دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.