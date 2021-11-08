/660340/تشافي-حان-الوقت-الفعلي-لتولي-قيادة-برشلونة-ورفضت-مرتين-في-السابق

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لفريق السد القطري، عن خطته مع برشلونة في الفترة المقبله، بعد الإتفاق بين الطرفين، على توليه تدريب الفريق الكتلوني في الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما كشف عن المحادثات التي جرت بينه وبين برشلونة في الفترة السابقة، لتوليه تدريب الكتلون، والتي جاءت كلها بالفشل بسبب رفضه طلب فريقه السابق.

تصريحات تشافي هيرنانديز

وقال تشافي في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "متحمس للغاية، المشروع لدينا طويل الأمد، نسعى للقيام بأشياء عظيمة".

وأضاف: "برشلونة طلب التعاقد معي مرتين قبل ذلك، لكن لم يكن الوقت قد حان، وكنت أعتقد أن الوقت مبكر جدًا".

وأشار: "سأترك حياتي الخارجية وأركز على برشلونة، سأتحمل كل شيء من أجل نجاح هذا النادي، وسأطلب الكثير من اللاعبين للعمل معي ومساعدتي".

لاعبي برشلونة القدامه

وشدد: "تير شتيجن وبيكيه وألبا وبوسكيتس وسيرجيو روبيرتو، جميعهم لعبوا معي من قبل، وأعرف أين يجب أن أضغط عليهم ونقاط الضعف التي قد تكون لديهم، وكيف سأساعدهم ويساعدونني".

واختتم: "من الضروري وضع النظام، لا أريد استخدام كلمات الانضباط فأنا لا أحبها، لكني أريد إيجادها في الملعب وأن نتبع جميعًا نفس المسار".

نتيجة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

نجح فريق سيلتا فيجو أن يدرك التعادل أمام برشلونة بعدما كان متأخر بثلاثية نظيفه لينهي اللقاء في الأخير بالتعادل 1/1، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني.

وكان تقدم لبرشلونة أنسوو فاتي في الدقيقة 5، ثم بوسكيتس بالدقيقة 18، وعزز ديباي بالهدف الثالث في الدقيقة 34، ليعود سيلتا فيجو بريمونتادا ويتعادل عن طريق أسباس الذي أحرز هدفين بالدقيقة 56 والوقت القاتل في اللقاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بينما أحرز نوليتو الهدف الثاني في الدقيقة 74.

لينتهي اللقاء بتعادل مخيب جديد لبرشلونة ويبتعد بكل كبير عن المنافسة هذا الموسم على الدوري الإسباني، ويرتفع رصيد الفريق الكتالوني للنقطة رقم 17 في المركز التاسع، بينما أرتفع رصيد سيلتا فيجو للنقطة رقم 12 في المركز الثاني عشر.