رسمياً.. تشافي يوقع على عقود تدريب برشلونة فى ملعب كامب نو

/660341/رسميا-تشافي-يوقع-على-عقود-تدريب-برشلونة-فى-ملعب-كامب-نو

وقع تشافي هيرنانديز على عقود تدريب برشلونة الإسباني داخل أرضية ملعب "كامب نو"، في حضور خوان لابورتا رئيس النادي، وأمام أعداد غفيرة من عشاق وجماهير الفريق الكتالوني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح فريق سيلتا فيجو أن يدرك التعادل أمام برشلونة بعدما كان متأخر بثلاثية نظيفه لينهي اللقاء في الأخير بالتعادل 1/1، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني.

وكان تقدم لبرشلونة أنسوو فاتي في الدقيقة 5، ثم بوسكيتس بالدقيقة 18، وعزز ديباي بالهدف الثالث في الدقيقة 34، ليعود سيلتا فيجو بريمونتادا ويتعادل عن طريق أسباس الذي أحرز هدفين بالدقيقة 56 والوقت القاتل في اللقاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بينما أحرز نوليتو الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ريمونتادا من سيلتا فيجو على برشلونة تزيد من أوجاعه بالدوري الإسباني

لينتهي اللقاء بتعادل مخيب جديد لبرشلونة ويبتعد بكل كبير عن المنافسة هذا الموسم على الدوري الإسباني، ويرتفع رصيد الفريق الكتالوني للنقطة رقم 17 في المركز التاسع، بينما أرتفع رصيد سيلتا فيجو للنقطة رقم 12 في المركز الثاني عشر.

وجاء تشكيل برشلونة ضد سيلتا فيجو كتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: مينجيزا، إيريك جارسيا، كليمونت لينجليه، جوردي ألبا.

الوسط: بوسكيتس، جافي، دي يونج، نيكو جونزاليس.

الهجوم: ممفيس ديباي، أنسو فاتي.