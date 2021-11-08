«ماتت لوحدها»..العثور على جثة متعفنة لربة منزل داخل شقتها في عابدين

/660343/ماتت-لوحدهاالعثور-على-جثة-متعفنة لربة-منزل-داخل-شقتها-في-عابدين

تكثف مباحث القاهرة جهودها، اليوم الأثنين، لكشف ملابسات العثور على جثة متعفنة لربة منزل عثر عليها داخل شقتها في منطقة عابدين، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة لمعرفة هل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة متعفنة لربة منزل عثر عليها داخل شقتها في منطقة عابدين

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة عابدين، إخطارا من سكان أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، وبالانتقال والفحص أتضح أن الرائحة تنبعث من شقة سكنية خاصة بإحدى السيدات، تقيم بمفردها.

الجثة في حالة تعفن وانتفاخ

جرى كسر باب الشقة، وبالدخول أتضح العثور على جثة سيدة تدعى «نبيلة علي محمد علي»، صاحبة الشقة داخل غرفة نومها، كما أتضح أن الجثة في حالة تعفن وانتفاخ، ما يشير إلى أن الوفاة حدثت قبل عدة أيام، وبالفحص والمعاينة الشقة أتضح سلامة جميع منافذها، كما أتضح عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وأكد مصدر أمني، إنه جرى التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المنزل المقيمة فيه السيدة المتوفاة، تمهيدا لتفريغها وفحص المترددين على المنزل، لافيًا إلى أن تقرير الصفة التشريحية سيحسم الجدل حول سبب الوفاة.