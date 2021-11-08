/660344/حضور-الشيوخ--أدوار-تكاملية-مع-النواب-ونقاشات-ثرية-مع-الحكومة

حالة من الحراك السياسي والبرلماني التي أثارها مجلس الشيوخ على مدار الساعات السابقة، بعقده للجلسات العامة في يومين متتاليين، ودخوله في اجتماعات للجان النوعية تجاوز عددها الـ 26 اجتماعا مختلفا، وانتهاءه من الموافقة النهائية على قانون التخطيط العام.

يرصد دوت الخليج حالة الجدية الكاملة التي اتسم بها أعضاء الشيوخ، ونقاشاتهم التي تواصلت لساعات متتالية، وإسهامهم الحقيقي في تعزيز الأدوار التكاملية مع أعضاء مجلس النواب، واضطلاعهم بالمسؤوليات التاريخية لإحداث حالة برلمانية تمثل إضافة حقيقية للدولة المصرية في واحدة من لحظاتها التاريخية الدقيقة.

قانون تاريخي

أظهر أعضاء مجلس الشيوخ على مدار الساعات الماضية، حالة من الاهتمام الفائق والاعتناء الكامل، بمناقشة قانون هو الأول من نوعة في تاريخ الدولة المصرية، والمتعلق بالتخطيط العام، حيث تبارى نواب الشيوخ في إحداث حالة تقويم وتطوير لنصوص القانون لتحقيق مستهدفات تاريخية للدولة المصرية.

اشترك الأعضاء في نقاشات ساخنة، وتداخلت مكونات النواب بين أعضاء مستقبل وطن، وكوادر التنسيقية وقيادات الوفد وباقي الأحزاب الوطنية داخل أروقة الشيوخ، حتى توصل الأعضاء في حضور الوزيرة هالة السعيد وزيرة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حالة من التفاعل البرلماني الحكومي لصالح الوطن والمواطن.

وقد انتهى نواب الشيوخ، إلى إرساء مجموعة من القواعد شديدة الأهمية، لتطوير عملية التخطيط واتخاذ القرار في البلاد، ومنها إنشاء مجلس أعلى للتخطيط برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أقر مشروع القانون إعداد الوحدات تقارير متابعة دورية سنوية ونصف سنوية وربع سنوية توضح مدى التقدم فى تحقيق أهداف خططها والتحديات التى تواجهها ومعدلات التنفيذ الفعلى مقارنة بالخطط الزمنية المحددة.

التزام صارم

لايتوانى رئيس مجلس الشيوخ المستشار المخضرم عبدالوهاب عبدالرازق، عن بذل الجهود الأسبوع تلو الآخر، والخروج بنتائج ومستهدفات ملموسة في كل مرة يدخل فيها أعضاء الشيوخ في حالة انعقاد، حيث بدأ الأعضاء نشاطهم منذ صباح باكر يوم الأحد، باجتماع موسع للجنة العامة للمجلس، حضره رئيس المجلس ووكيليه المستشار بهاء أبوشقة وفيبي فوزي، مع رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية,

دخل بعدها الأعضاء دون إهدار الوقت والمجهود، للانخراط في نقاشات القانون بجلسة عامة طويلة، استمرت لساعات شهدت سجالات ومحاولات مشكورة من الأعضاء لتقويم وتعديل مستهدفات القانون، وذلك قبل أن يختم أعضاء الشيوخ جلستهم، ليتوجهوا إلى اجتماعات شديدة الاهمية باللجان النوعية حضرها عدد من وزراء الحكومة.

بعدها دخل الأعضاء في انعقاد منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم، ليقوموا بالمضي قدما في النقاشات التي أسفرت عن الموافقة النهائية على مشروع القانون وتحويله إلى مجلس النواب، تمهيدا للموافقة عليه وظهوره إلى النور.

أدوار نوعية

يشكل أعضاء مجلس الشيوخ ضمانة حقيقية لتعزيز أواصر الديمقراطية في البلاد، وبحسب ما رصد دوت الخليج من نقاشات ثرية وأدوارا نوعية ومداخلات حقيقية لأعضاء الشيوخ، فيمكن التأكيد على نجاح أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان في الاضطلاع بالمسؤوليات التي وضعها الشعب فى الدستور على كاهل نواب الشيوخ لدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتقوية دعائم الديمقراطية.

المراقب والمدقق فيما تقدم به فرسان التنسيقية والكوادر الوطنية أمثال محمود سامي وأحمد أبوهشيمة وغيرهم، تكتمل لديه حالة من اليقين بمدى فعالة وتأثير مجلس الشيوخ، وتداخلة مع تعزيز معطيات الديمقراطية والحراك السياسي والبرلماني، التي تعود بأبلغ الأثر الإيجابي على الأحزاب والمجتمع المدني، بهدف البناء على مكتسبات الدولة المصرية التي تخطو نحو الجمهورية الجديدة بمؤسسات وطنية واعدة.