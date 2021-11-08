«سرقت الذهب»..إحالة خادمة الفنانة نادية الجندي وشريكها لمحاكمة

/660346/سرقت-الذهبإحالة-خادمة-الفنانة-نادية-الجندي-وشريكها-لمحاكمة

قررت نيابة شمال الجيزة، اليوم الأثنين، بإحالة خادمة الفنانة نادية الجندي وشريكها، لمحكمة الجنح بتهمة سرقة مجوهرات ماس من فيلتها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحالة خادمة الفنانة نادية الجندي وشريكها لمحكمة الجنح

سرقت المصوغات أثناء التنظيف

وأكدت التحقيقات أن الخادمة سرقت المصوغات أثناء التنظيف بمساعدة شريك آخر، وكانت المسروقات عبارة عن ساعة ذهب وخاتمين ألماظ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من حل لغز السرقة حيث أتضح أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة وتم القبض عليها وإعادة المسروقات، وأشارت التحقيقات الأولية، أن الخادمة وتدعى «ز» سرقت مصوغات ذهبية، بمساعدة شريك لها ويدعى «م»، ولاذا بالفرار إلى الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من الفنانة نادية الجندي مفاده تعرض فيلتها واتهمت خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية وماسية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالأنتقال والفحص أتضح صحة البلاغ.

التحريات الأولية

وبعمل التحريات الأولية أتضح أن الخادمة سرقت المجوهرات من غرفة الفنانة نادية الجندي، أثناء القيام بأعمال التنظيف ولاذت بالفرار.

اكتشفت اختفاء مصوغاتها الذهبية

وعلى الفور شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف غموض الواقعة حيث أكدت التحريات الأولية أن الفنانة اكتشفت اختفاء مصوغاتها الذهبية من داخل فيلتها.

الخادمة

وكشفت التحريات الأولية برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر إلى أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، في إلقاء القبض على المتهمة التي ارشدت عن المسروقات وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.