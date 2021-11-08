النائب محمد طه عليوة يتحدث لـ دوت الخليج عن إقرار مجلس الشيوخ لقانون التخطيط العام «فيديو»

/660348/النائب-محمد-طه-عليوة-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-إقرار-مجلس-الشيوخ-لقانون-التخطيط-العام-فيديو

قال النائب محمد طه عليوه عضو مجلس الشيوخ، أن جلسة اليوم شهدت الموافقة نهائيا على مشروع قانون التخطيط الموحد، والذي جاء متسقا تماما مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

دوت الخليج

وأضاف “عليوة” خلال تصريحات خاصة في دوت الخليج أن هذا القانون جاء محل هذا القانون القديم رقم 30 لسنة 1973 والذي لم يتم اجراء اي تغيرات عليه حتى الان، مشيرا إلى أنه تمت صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الانتاج المختلفة.

ونوه النائب محمد طه عليوة، أن القانون رقم 30 لسنة 1973 لا يتماشى مع التطورات الحالية التي شهدها المجتمع، واستراتيجية التنمية المستدامة.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الارزق، نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام، مع إحالته لمجلس النواب.

قانون التخطيط

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.