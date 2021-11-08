/660350/إعلامي-لبناني-يعلن-مثليته-الجنسية-على-الهواء-ويصدم-الجميع-تفاصيل

فجر الإعلامي اللبناني جو خولي، المذيع بقناة الحرة، مفاجأة صادمة للجمهور بإعلانه عن مثليته الجنسية، ليصبح بذلك أول إعلامي عربي يفصح عن هويته الجنسية ويدعو لكسر التقاليد.

دوت الخليج يرصد إعلان الإعلامي اللبناني جو خولي مثليته الجنسية.

إعلامي لبناني يصدم الجميع بعد كشفه عن مثليته الجنسية

وقال خولي، إنه أدرك اختلافه في عمر الطفولة فلم تكن اهتماماته كسائر الأطفال عبر اللعب بالشاحنات والجنود.

وتابع: "في البداية، لم أكن أدرك أنني مثلي، لكنني شعرت دائماً أنني مختلف عن زملائي ولم أكن أعرف السبب بالضبط".

وأردف قائلًا، : "أن نكون مغايرين أو مثليين أو ثنائيي الميول الجنسية ليس شيئاً يمكننا أن نختاره أو أن نغيّره، فالناس لا يستطيعون اختيار ميولهم الجنسية، تماماً كما لا يستطيعون اختيار طولهم أو لون عيونهم".

واستطرد قائلًا: "في مرحلة المراهقة، اصطنعت وجودي وهويتي بالكامل لأتقبل نفسي ولكي يصدق الآخرون أنني شخص طبيعي لإرضاء من حولي، بما في ذلك عائلتي".

جو خولي يروي معاناته

وأضاف: "كان العديد من المعلمين والأساتذة يصرخون في وجهي بسبب تقصيري في المواد التعليمية، ولكن لاحظت في وقت لاحق أنهم كانوا معاديين للمثليين".

واختتم حديثه : "أقول اليوم إنه يجب على المعلمين أن يكونوا على استعداد لتعليم الأطفال واحتضان التنوع وأن يكونوا قدوة في التقبل".

مشاهير أعلنوا عن مثليتهم الجنسية

وسبق و أن أعلن الفنان اللبناني نيكولا شلهوب أنه مثلي الجنس كما انه متزوج من رجل إسباني يدعى خافيير كول.

والممثل ​عمر الشريف جونيور​ الذي لا ينكر أبدا انه مثلي الجنس والبعض اعتبر ان هذا الاعتراف العلني وتصرفاته تسيء الى جده بشكل كبير وتاريخه الفني الطويل خصوصا انه يحمل اسمه.

بالإضافة إلى الفنان ​حامد سنو​ هو المغني الرئيسي في فرقة "مشروع ليلى" والذي واجه العديد من الانتقادات هو وفرقته بسبب دعمهم المتواصل للمثلية الجنسية.