متابعة مستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بالبحيرة «صور»

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يواصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حرصه الدائم على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وإنتظام العمل بكافة المشروعات ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشيراً أن البحيرة حصلت على نصيب كبير من مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير مراكزها وقراها فى إطار المبادرة لتشمل ٦ مراكز من أكبر مراكز المحافظة تضم ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع لتنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية وبالتنسيق وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

متابعة مستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بالبحيرة

هذا وقد تابع المحافظ المشروعات الجارية ضمن المبادرة من خلال المكتب التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة ومنها أعمال إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى، والمجمع الطبى بقرية زاوية صقر ، ومدرسة سكينة الحلوجى ومدرسة مالونا بكوم القدح وأعمال توسعة جسر طريق مدخل قرية زاوية صقر ، وشبكة الصرف الصحى بقرية الحلاوجة بمركز ابو المطامير، وانشاء الوحدة الصحية بقرية ريكو و البرنسيسة بمركز حوش عيسى.

بالإضافة إلى متابعة المجمع الخدمى و المجمع الزراعى بكوم القناطر وكذا أعمال تشطيب مدرسة النميرى وشبكة الصرف الصحى ببلقطر و مركز شباب كوم القناطر وإحلال الوحدة الصحية بكوم تقالة بمركز ابو حمص، وانشاء المبنى الادارى بمركز شباب شرنوب ، و مجمع خدمات شرنوب و مركز شباب بنى موسى بقرية سنهور بمركز دمنهور