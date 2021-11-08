/660352/محافظ-بني-سويف-في-زيارة-إلى-مخر-سيل-سنور-ببني-سويف-لتلاشى-فوائض-الشتاء

حرص محافظ بني سويف على متابعة ضرورة رفع نواتج ومخلفات التطهير على جانبي مخر سيل سنور، مع أهمية التخلص الأمن صحيا وبيئيا بالتنسيق مع إدارة البيئة ، موجها رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة الأزمات وغرفة العمليات بالمحافظة في هذا الشأن ، التأكد الميداني اليومي من استمرار الأعمال ، وإرسال تقارير يومية مدعومة بالصور ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتفقد المحافظ مخر السيل،والذي يشهد حاليا أعمال تبطين للقاع ،بعدما تم الانتهاء من أعمال التأهيل ورفع الكفاءة ،والتي تضمنت أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة،بجانب تأمين خط الغاز الطبيعي المار بمنطقة المخر،وغيرها من الأعمال التي تم تنفيذها ،بهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن.

محافظ بني سويف في زيارة إلى مخر سيل سنور ببني سويف لتلاشى فوائض الشتاء

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء 8 بحيرات"أحواض تهدئة وترسيب"وحواجز ترابية بمخرج وادي سنور ،والتي تنفذها وزارة الري باعتماد 286مليون جنيهاً تقريباً، ضمن الحلول الفنية التي يتم تنفيذها لتدعيم قدرة مخر السيل للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرته للتعامل مع مياه الأمطار و السيول بالكفاءة المطلوبة.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من :اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف،والأستاذ محمد عثمان رئيس قرية بياض ومسئولي الري، وبعض التنفيذيين المعنيين والمهندسين المشرفين على تنفيذ المشروع.