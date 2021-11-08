/660354/الدم-بقى-مية مدمن-مخدرات-ينهي-حياة عامل-في-دمياط

شهدت منطقة الشبطاني حادث مأساوي التابعة لمركز قسم شرطة أول دمياط، اليوم الأثنين، بإندلاع مشادة بين شخص وعدد من الأهالي لوجود خلافات مادية بينهما، مما نتج عن ذبح المواطن بعد الاعتداء عليه بآلة حادة «ساطور».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مدمن مخدرات ينهي حياة عامل في دمياط

تفاصيل الواقعة

ترجه تفاصيل الجريمة عندما فوجئ أهالي منطقه الشبطانى، بمشادة بين مواطن يدعى إبراهيم الأسود 45 سنة، وعدد من الأشخاص، وتم التعدي عليه بآلة حادة «ساطور».

قام الأهالي بإبلاغ قوات الأمن، وهرع رجال الإسعاف، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قسم شرطة أول دمياط لمكان الحادث، مما أسفرت التحريات الأولية عن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على شخص يدعى إبراهيم الأسود 45 سنة، عامل، وذلك بسبب خلافات بينهما سابقة.

تفاصيل مشاجرة والتعدي على شاب بساطور

تكثفت قوات الأمن جهودها لضبط الجناة ومرتكبي الواقعة، وعلى الفور تم نقل الضحية إلي مستشفى دمياط التخصصي لتلقي العلاج اللازم، مما أسفرت جهود رجال الأمن عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص، وجاري البحث عن الجاني مرتكب الواقعة، وتم اقتياد المتهمين لمقر قسم شرطة أول دمياط، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

شهود العيان

وقال إحدى شهود عيان أمام رجال المباحث، أن أحد مُرتكبي الواقعة، اعتاد تناول المواد المخدرة، موضحين أنهم تفاجأوا بقيام أحد الأشخاص بإلقاء الضحية بالطريق العام مذبوحا، قبل أن يفر هاربا، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به، واستعاد أهالي دمياط التفاصيل المؤلمة لجريمة سفاح الإسماعيلية، ومحاولة اللحاق بمرتكب الواقعة.