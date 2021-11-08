/660357/خياطة-لكندة-علوش-ومنة-شلبي-عايزة-حق-تظبيط-فساتين-مهرجان-الجونة

وجهت خياطة تدعى هالة سمير، اتهامًا للاستايلست ياسمين عيسى، بعدم دفع أجر تعديل فساتين كل من النجمة منة شلبي، الفنانة السورية كندة علوش والفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، والتي صممت لهم من أجل حضور الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2020.

دوت الخليج يرصد اتهام خياطة للاستايلست ياسمين عيسى بعدم دفع أجور تعديل فساتين الفنانة منة شلبي وكندة علوش وسلمى أبو ضيف.

كندة علوش ومنة شلبي في ورطة بسبب فساتين مهرجان الجونة

وكتبت هالة سمير عبر حسابها الشخصي بـموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "يا بنات لو سمحتم ساعدوني إني أوصل صوتي لكندة علوش.. إحنا اللى ضبطنا الفساتين بتاعة كندة ومنة شلبي وسلمى أبو ضيف، السنة اللي فاتت 2020، واتصلت علينا واحدة اسمها ياسمين عيسى ستايلست، وطلبت إننا نضبط الفساتين للفنانين علشان مهرجان الجونة، واشتغلنا 48 ساعة مُتواصلة غير إننا رايحين جايين من الشيخ زايد وجاردن سيتي والرحاب وراء الفنانين، وفي الآخر أخدت الفساتين ومدفعتش حق التظبيطات".

وتابعت: "احنا متأكدين أن مدام كندة علوش وسلمى أبو ضيف ومنة شلبي معندهمش علم، لأنهن شخصيات محترمات جدا.. لو سمحتم ده تعب عُمال اشتغلت.. أرجوكم وصّلوا صوتي لكندة علوش ومنة شلبي وسلمى أبو ضيف.. بقالنا سنة بتقول هدفع الفلوس ومش بتدفع، وفعلوا الهاشتاج ياسمين عيسى أكلت حق العمال".

على الصعيد الآخر، كشف المخرج عمرو سلامة بحصود الفنانة المتألقة منة شلبي الترشيح لجائزة مهرجان الـ Emmy العالمية والتي التي أقيمت في لوس أنجلوس، وذلك عن دورها المسلسل الإلكتروني «في كل أسبوع يوم جمعة».

منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الـEmmy 2021

نشر عمرو سلامة البوستر الرسمي لمسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» مرفق عليه صورة للنجمة منة شلبي، وعلق عليها قائلا: الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الإيميز العالمية Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة”.

فيما تعاقدت الفنانة السورية كندة علوش والفنانة إنچي المقدم على مسلسل جديد يحمل اسم «الستات بتعرف تقتل» من إخراج محمد سلامة.

آخر أعمال كندة علوش الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش، حكاية «ضئ القمر» من مسلسل «إلا أنا»، والمسلسل عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.