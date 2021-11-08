/660358/اعرف-الحقيقة-هل-يوجد-تشعيب-الصف-الثالث-الثانوي-2022

تحدث الدكتور طارق شوقي، عن اشكالية تشعيب الصف الثالث الثانوي 2022، موضحا أن الدفعة المقبلة سبتمبر 2023 2022 للثانوية العامة، سيتم إلغاء التشعيب لها ودمج علمى علوم وعلمى رياضة.

دوت الخليج

هل يوجد تشعيب الصف الثالث الثانوي 2022 ؟

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفى، منوها أنه سيتم تخفيض محتوى مناهج الثانوية العامة بعد إلغاء التشعيب الفرعي علمى وأدبى، وزاد أنه سيتم الاكتفاء بالدور الأول والدور الثانى وذلك لحاجة الوزارة لتشريع قانونى.

امتحانات الثانوية العامة 2022

هذا وبعث الاجتماع الذي تم عقده مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رسالة طمأنينه بشأن ما تم اتخاذه من قرارات للدفعة الأولى التي تخوض امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

تشعيب الصف الثالث الثانوي 2022

حيث تشهد هذه الدفعه أول تغييرات سيتم تطبيقها بالشكل الجديد.