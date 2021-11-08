محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير محور اللبينى بالهرم

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير محور اللبينى بحى الهرم، فى إطار سعى المحافظة لتطوير محاور الحركة المرورية لاسيما الشوارع والمحاور المتفرعة والرابطة مع شارع الأهرام والذى يشهد حاليا أعمال غلق كلى لعدد من القطاعات به لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.





حيث حرص المحافظ على متابعة نسب تنفيذ الأعمال والجارية بطول 5.5 كم وبعرض 30 م بدءًا من الطريق الدائرى الشمالى وحتى الطريق الدائرى الجنوبى وتشمل الأعمال رصف طبقه الطريق وإنشاء أرصفة للمشاة وجزيرة وسطى ودعم كفاءة الإنارة بطول الطريق. ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة التنسيق مع وحدة مرور حدائق الأهرام لتنظيم تواجد وانتظار السيارات بمحيط الوحدة وبأماكن تلقى المواطنين للخدمات لتتكامل الأعمال.

كما حرص المحافظ على تفقد أعمال رصف طريق المريوطية فى أحدى القطاعات التى تم توسعتها مؤكدًا على ضرورة التأكد من تنفيذ الأعمال على أكمل وجه. وخلال الجولة اطمئن المحافظ على انتظام سير المركبات بالتحويلات المرورية البديلة لشارع الأهرام والتى تضم محاور المنصورية والمريوطية وترسا وخاتم المرسلين. وتفقد المحافظ أعمال تجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بممشى المنصورية السياحى استكمالا لأعمال التطوير التى شهدها الممشى خلال المرحلة الماضية مؤكدًا على تنفيذ الصيانات الدورية له. رافق المحافظ خلال الجولة علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وتيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

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