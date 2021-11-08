محافظ بنى سويف: تنفيذ 40% بمشروع إنشاء المقر الرئيسى للبريد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم لسير العمل فى مشروع إنشاء المقر الرئيسى لفرع هيئة البريد بمدينة بنى سويف، لمتابعة سير الأعمال الجارية بالمشروع، الذى يتم تنفيذه ضمن خطة وزارة الاتصالات لتطوير مراكز البريد وتحويلها لمراكز بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة المتطورة، بهدف تقديم خدمات متميزة وبشكل ميسر، مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترديين عليها، وبما يتواكب مع تطورات العصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واستمع المحافظ لعرض موجز عن المشروع الذى يقام على نفس مساحة المبنى القديم "بعد هدمه"، حيث يضم الدور الأول بالمبنى "الجارى إنشاؤه" مكتب بريد متطور يقدم كافة الخدمات البريدية والمالية المتنوعة، وسيتم تزويده بعدد 2 ماكينة صراف آلى، و ستضم باقى أدوار المبنى العلوية وحدات إدارية تشرف على جميع المكاتب وفروع البريد على مستوى المحافظة، تشمل الشؤون المالية والتوفيرية والبريدية والدعم الفنى.
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