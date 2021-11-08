تفاصيل مشاريع العدل بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - ونجحت الوزارة فى دمج الحلول التكنولوجية والاستفادة منها فى الارتقاء بالمنظومة القضائية فى مصر، وذلك عبر مشروعات تكنولوجية تم عرضها فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT. وتضمنت مشاريع وزارة العدل الإلكترونية التالى : - مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوى إلى محرر مقروء.

- مشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد.

- مشروع ميكنة مراسلات الإعلان.

- منظومة فرض وإنفاذ القانون.

- برنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.

- التقاضى الإلكترونى عن بعد فى المحاكم الاقتصادية.

- إصدار الشهادات عن بعد فى المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

- ميكنة إقرارات الذمة المالية.

- برنامج وزارتى.

- مشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية.

- سيارة التوثيق المتنقلة.

- حقيبة التوثيق المتنقلة.

- خدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق.

- خدمة الاستعلام عن معاملاتى الميكنة فى فروع التوثيق.

- حجز موعد فى مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية.

- برنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

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