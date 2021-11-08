الجيش الثانى الميدانى يكرم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

جدة - نرمين السيد - نظمت قيادة الجيش الثانى الميدانى، بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، حفلا لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وأسر الشهداء بمحافظتى شمال سيناء والإسماعيلية، وذلك فى إطار استمرار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.





وألقى قائد الجيش الثانى الميدانى، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لأسر الشهداء والمصابين تقديرًا لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أن دماء الشهداء الذكية هى التى مهدت الطريق للنهضة الشاملة التى تشهدها مصر فى جميع المجالات.

من جانبه، أكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم جميع سبل الرعاية لتوفير حياة كريمة لأسر الشهداء والمصابين، عرفانًا بما قدمه أبنائهم من تضحيات لتظل راية الوطن عالية خفاقه.

كما أكد محافظ الإسماعيلية، خلال كلمته أن رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية هما جناحى الأمن والاستقرار وسيظلان درع الوطن وسيفه ضد قوى التطرف والإرهاب، مؤكدًا أن التاريخ الوطنى سيتوقف إجلالاً وتقديرًا لما قدمه هؤلاء الشهداء من تضحيات وبطولات، والتى بدونها لما استمرت مسيرة البناء والتنمية فى جميع ربوع الوطن.

وفى نهاية الاحتفال عبر أسر الشهداء عن عميق امتنانهم وشكرهم للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على حرصهم على التواصل الدائم والمستمر مع أسر الشهداء والمصابين، مؤكدين أن الدولة المصرية لا تنسى أبدًا أبنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن ودفاعًا عن استقراره وسلامة أراضيه.

حضر الاحتفال مدير أمن الإسماعيلية، وعدد من ضباط الجيش الثانى الميدانى.

جاء الاحتفال تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بتقديم الدعم الكامل لأسر الشهداء ومصابى العمليـات الحربية الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن.