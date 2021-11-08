النشرة المرورية: الأوتوستراد بديلا للكورنيش وسيولة بمحور المحمودية

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام المتفرقة فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزراة، وأعلى كوبرى 14 مايو للمتجه إلى مناطق كايروسيز مول، وفى محور قناة السويس للمتجه إلى طريق الجيش ومنطقة باب شرق، ناصحا باستخدام محور المحمودية لنقل الحركة المرورية بين شرق وغرب الإسكندرية.

وأوضح أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة بشارع جيهان للمتجه إلى مناطق حى الجامعة وطريق ميت غمر، ومحافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع محمد على تقاطعه مع شارع الأبوجى، ومحافظة أسيوط تشهد بعض الأحجام فى محور 23 يوليو للمتجه إلى كوبرى الهلالى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأشار إلى أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذورة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى المرج والكنيّسة والمنيب والأوتوستراد ودار السلام، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

وفى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى وجود أحجام فى شارع الجامعة للقادم من جامعة القاهرة ومتجه إلى فيصل والهرم ناصحا باستخدام شارع السودان، وأحجام فى شارع البحر الأعظم للمتجه إلى مناطق المنيب ناصحا بسلوك شارع ربيع الجيزى.

وأوضح صابر أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو وكوبرى عباس، واستخدام كبارى: الجامعة، الجلاء، والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ونصح صابر بتجنب سلوك كوبرى الحدائق للقادم من مدينة نصر ومتجه لمنطقة سكة الوايلى والزاوية، ناصحا بسلوك بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونبه صابر على وجود بعض الكثافات فى مناطق وسط المدينة وكوبرى الأزهر ناصحا بسلوك نفق الأزهر، مشيرا إلى وجود أحجام فى مدينة الحرفيين من مناطق جسر السويس ناصحا باستخدام محور الفريق إبراهيم العرابى أو مناطق جمال عبدالناصر، ناصحا كذلك بسلوك الأوتوستراد بديلا للكورنيش.