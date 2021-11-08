رئيس جامعة الأزهر: الاحتفال ببيت العائلة مظاهرة حب بين أبناء الوطن

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إن الأزهر بذل جهودًا كبيرة لإرساء مفهوم المواطنة وترسيخه عالميًّا، وأبرزها مؤتمر «المواطنة»، وقد دعا الأزهر إلى استخدام مصطلح «المواطنة» بدلًا من مصطلح «الأقليات»، كما عقد مبادرة «شباب صناع السلام» مع كنيسة كانتربرى فى لندن، ليثبتوا عمليًّا أن جميع الناس يستطيعون أن يعيشوا معا.





وأكد رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته فى احتفالية بيت العائلة المصرية بمرور 10 سنوات على تأسيسه أن قرار الأمم المتحدة باختيار يوم توقيع وثيقة الأخوَّة الإنسانية الرابع من فبراير يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية- تتويج للجهود الحثيثة المتواصلة بين الأزهر والفاتيكان، وإيمان من الأمم المتحدة بأهمية هذه الوثيقة التاريخية فى ترسيخ دعائم السلام العالمى والتعايش السلمى بين أتباع الديانات. وشدد الدكتور المحرصاوى، على أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى أرست دعائم الأمن والاستقرار بين أبناء الوطن، وقامت جامعة الأزهر بدعم هذه الجهود من خلال العديد من المبادرات، مؤكدًا أن احتفالية بيت العائلة المصرية بمرور 10 سنوات على تأسيسه تمثل مظاهرة حب بين أبناء الوطن تعكس تلاحم الشعب المصرى ووحدته فى وجه أى محاولات للتفرقة وتؤكد أنه لن ينال أحد من صلابة ووحدة الشعب المصرى، مشددًا على أن مصر كانت ولاتزال واحة الأمن والأمان.

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