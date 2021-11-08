جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الإثنين، مع المهندس محمد قنديل رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للغاز الطبيعى والعضو المنتدب، بحضور المهندس محمد إسماعيل عضو مجلس النواب ومدير عام المشروعات بالشركة، لبحث توصيل الغاز الطبيعى إلى منازل المواطنين ببئر العبد فور الانتهاء من أعمال الشبكات الرئيسية والفرعية للصرف الصحى ببئر العبد بالإضافة إلى إمكانية أقامة 3 محطات غاز طبيعى لتمويل السيارات ببئر العبد.
وطالب المحافظ، الشركة بسرعة الانتهاء من توصيلات الغاز الطبيعى وإعادة توصيلها فى المحاور الجديدة لتطوير مدينة العريش الجارى العمل بها، مع إعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من عمليات توصيل الغاز الطبيعى إلى منازل المواطنين بالعريش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ شمال سيناء: توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بمدينة بئر العبد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.