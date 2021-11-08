محافظ شمال سيناء: توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بمدينة بئر العبد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الإثنين، مع المهندس محمد قنديل رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للغاز الطبيعى والعضو المنتدب، بحضور المهندس محمد إسماعيل عضو مجلس النواب ومدير عام المشروعات بالشركة، لبحث توصيل الغاز الطبيعى إلى منازل المواطنين ببئر العبد فور الانتهاء من أعمال الشبكات الرئيسية والفرعية للصرف الصحى ببئر العبد بالإضافة إلى إمكانية أقامة 3 محطات غاز طبيعى لتمويل السيارات ببئر العبد.

وطالب المحافظ، الشركة بسرعة الانتهاء من توصيلات الغاز الطبيعى وإعادة توصيلها فى المحاور الجديدة لتطوير مدينة العريش الجارى العمل بها، مع إعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من عمليات توصيل الغاز الطبيعى إلى منازل المواطنين بالعريش.