محافظة الفيوم تنظم حملات مكبرة على محال اللحوم بالمراكز والقرى

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الفيوم، بدء حملات مشتركة من مديريات الطب البيطرى والتموين والصحة، بالتعاون مع مباحث التموين وشرطة المسطحات المائية والوحدات المحلية، للمرور على محال بيع وعرض اللحوم بجميع مراكز وقرى محافظة الفيوم، وتستمر الحملات حتى يوم 19 نوفمبر الجارى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية والندوات التوعوية بمديريات الخدمات والمدارس والجمعيات الأهلية حول خطورة الذبح خارج المجازر الحكومية، نظرًا لخطورته على الصحة العامة للمواطنين.





وقال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم - فى بيان - إنه تم خلال اليومين الماضيين للحملة تنظيم 4 ندوات توعوية، وضبط 612 كجم من اللحوم ومصناعاتها، موضحًا أنه تم خلال اليوم الأول للحملة، تنظيم ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية بمركز أبشواى حول خطورة الذبح خارج المجازر، حاضر خلالها الدكتور وجدى مصطفى مدير الإدارة البيطرية بأبشواى، والدكتورة شيماء حمدى طبيب الإرشاد البيطرى بالإدارة البيطرية.

وأضاف أنه تم تشكيل 3 لجان للمرور على محال بيع وعرض اللحوم بنطاق مركزى سنورس ويوسف الصديق، واستهدفت اللجنة الأولى مركز ومدينة سنورس، وضمت ممثلين عن الإدارة البيطرية، وإدارة تموين سنورس، وقامت بتحرير 15 محضرًا بإجمالى مضبوطات 421 كيلو جرام من اللحوم، حيث تم تحرير 13 محضر ذبح خارج المجازر بناحية عزبة عبد العظيم، وعزبة رحيم، وقرى ترسا، وسنهور القبلية، ومنشأة طنطاوى، ومنشأة بنى عتمان، بإجمالى مضبوطات 47 كيلو لحوم صالحة للاستهلاك الآدمى، و24 كيلو كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و350 كيلو جمبرى مجمد بدون فاتورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما قامت اللجنة الثانية بمركز سنورس، والتى ضمت ممثلين عن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأطباء مجزر العزب والرقابة التموينية بمديرية التموين، بتحرير 5 محاضر ذبح خارج المجازر بناحية مطرطارس وبندر سنورس، وبلغ إجمالى المضبوطات 17 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، واستهدفت اللجنة الثالثة مركز ومدينة يوسف الصديق، وضمت ممثلين عن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والإدارة البيطرية بيوسف الصديق وإدارة تموين يوسف الصديق وشرطة المسطحات، وقامت اللجنة بتحرير محضر واحد بقرية النزلة بإجمالى 3.5 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر صالحة للاستهلاك الآدمى.

وكشف مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم خلال اليوم الثانى للحملة، تنظيم ندوة إرشادية بجمعية الشابات المسلمات بالفيوم بالتعاون بين مديريتى الطب البيطرى والتضامن الاجتماعى، بحضور الدكتورة نجلاء رشاد، والدكتورة إيناس سعد من إدارة الإرشاد بالمديرية، وتناولت الندوة التوعية بمخاطر الذبح خارج المجازر، وكيفية الكشف على اللحوم داخل المجزر، وأنواع الأختام، والأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق تناول اللحوم المصابة المذبوحة خارج المجازر، كما تم تنظيم ندوة إرشادية حول ذات الموضوع بالمركز الطبى بسنورس، بحضور الدكتورة هند رجب رئيس قسم الإرشاد بالإدارة البيطرية بسنورس، وندوة إرشادية بالإدارة البيطرية باطسا، بحضور الدكتورة سامية جمعة رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.

كما قامت اللجان المشكلة للمرور على أماكن ذبح وعرض اللحوم، بمواصلة عملها لليوم الثانى على التوالى، حيث قامت اللجنة الأولى بتنظيم حملة مشتركة من إدارة يوسف الصديق البيطرية، وإدارة التموين، وتمكنت من ضبط عدد 23 كجم لحم بقرى مذبوح خارج المجزر بناحية المشرك، والعزب، وقامت اللجنة الثانية برئاسة الدكتور سراج الدين فهمى رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، بالاشتراك مع إدارة الرقابة التموينية بالفيوم، وشرطة المسطحات، بضبط 35 كيلو لحم بقرى ومصنعات لحوم ودواجن بها تغير فى الخواص الطبيعية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما قامت حملة برئاسة الدكتور ثروت سليمان مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور محمد عزت رئيس قسم المجازر بإدارة مركز الفيوم، بالاشتراك مع إدارة الرقابة التموينية، بضبط 109 كجم من اللحوم ومصنعاتها بمعمل تجهيز لحوم بناحية كوم أوشيم، بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وفى مركز أبشواى قامت حملة برئاسة الدكتور وجدى مصطفى مدير الإدارة البيطرية بأبشواى، بالتعاون مع الإدارة التموينية، والإدارة الصحية، بضبط عدد 4 كجم لحم بقرى مذبوح خارج المجزر بناحية أبو جنشو، وصميدة صالح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة لحين صدور أمر النيابة بالتصرف.