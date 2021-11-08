سامح شكرى يلتقى نظيره الأمريكى قبل افتتاح فعاليات الحوار الاستراتيجى

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، وذلك لتناول مجمل علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك قبل افتتاح فعاليات الحوار الاستراتيجى، وذلك بحسب ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

ووصل وزير الخارجية سامح شكرى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة، والذى سيتضمن تناول كافة أوجه علاقات التعاون الثنائى ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التباحُث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن أبرز ملفات التعاون المُشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

هذا، وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يلتقى الوزير شكري، خلال تواجده بواشنطن، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من مسئولي الإدارة الأمريكية، كما سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر.

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