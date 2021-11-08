المتحدث العسكرى: زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها برفح

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، نجاح اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلى فى تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح. يأتي ذلك فى ضوء المساعى المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى وإستمراراً لجهود القوات المسلحة فى ضبط وتأمين الحدود على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى.

كما يأتى فى إطار إتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات.

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