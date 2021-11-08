القمر يقترن بكوكب الزهرة اليوم فى مشهد بديع بسماء مصر والوطن العربى

يرصد بعد غروب الشمس اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة حيث سيفصل بينهما حوالي درجة بالافق الجنوبي الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء مصر و الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر والزهرة سوف يظهران سويا قبل حلول ظلمة الليل في منظر جميل فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، وسيبقيان فوق الأفق لبضعة ساعات بعد غروب الشمس.

ويمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض ومن الأفضل رؤية ذلك مباشرة بعد غروب الشمس.

عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 44 % بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأسابيع المقبلة عند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري سوف يكبر نظرا لاقترابة من الأرض وسيقابل ذلك تناقص في إضاءة قرصه تدريجياً. وإن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة بحيث لا يمكن رؤيتهما سويا في مجال رؤية التلسكوب ، ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

من ناحية أخرى، سيمر القمر من أمام كوكب الزهرة ، في ظاهرة تسمى الاحتجاب وستكون مرصودة في أجزاء من شرق آسيا ولكن غير مشاهده في سماء الوطن العربي.

الاحتجاب حدث فلكي يتم عندما يختفي جسم سماوي بواسطة جسم سماوي أخر يمر بينه وبين الراصد وعادة يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب في دائرة البروج.

لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجسام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على موقع الراصد على الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين ، أو أربعة أضعاف قطر البدر.

هذا يعني أنه إذا تم اصطفاف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على احد جانبي الأرض ، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيبدو القمر يمر بالقرب من كوكب الزهرة فقط على قبة السماء.

عادة ما تحدث حالات احتجاب النجوم والكواكب البراقة عدة مرات في السنة ، وغالبًا ما تتجمع عدة حالات احتجاب لنفس الجسم في أشهر متتالية ، نظرًا لأن القمر يتبع نفس المسار تقريبًا عبر السماء كل شهر، وتنتهي السلسلة من الاحتجاجات بعد بضعة أشهر ، عندما يتغير مسار القمر عبر السماء.