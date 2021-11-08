/660368/مياه-سوهاج-قبول-التقدم-لمسابقة-المحصلين-والقراء-بدون-ضامن-استجابة-لنواب-البرلمان

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب مع اعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاستعراض موقف مسابقات التوظيف التى تجريها الشركة واستجاب رئيس مياه سوهاج لطلبات النواب بشان التقدم للمسابقة التى أعلنت عنها الشركة لتوظيف محصلين وقراء بالعمولة وذلك بدون ضامن لحين اجراء الاختبارات وتحديد الاسلوب الامثل للضمان للمقبولين لحين استلام العمل بما يضمن مستحقات الشركة والدولة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

قبول التقدم لمسابقة المحصلين والقراء كما تناول رئيس مياه سوهاج خلال الاجتماع دور الدولة فى احلال وتجديد خطوط المياه القديمة وطالب نواب البرلمان بتوعية مواطنيهم بضرورة نقل وصلات المياه المنزلية الى الخطوط الجديد وذلك للوصول بجودة مياه الشرب للمواصفات القياسية وتحسين الضغوط ووصول المياه بالكميات المناسبة للمواطنين. رئيس مياه سوهاج: قبول التقدم لمسابقة المحصلين والقراء بدون ضامن استجابة لنواب البرلمان وأكد رئيس مياه سوهاج انه سيعقد اجتماع شهرى مع اعضاء مجلس النواب لعرض اهم المستجدات التى تقوم بها الشركة وكذلك نقل رسالة الشركة هذا بالاضافة الى توضيح المنطاق التى تتطلب خطط المد والتدعيم بهدف مد خطوط مياه شرب وصرف صحى واتساع عدد المخدومين وتحقيق رضا المواطنين.

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