بالصور..الجيش الثانى الميدانى يكرم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

/660371/بالصورالجيش-الثانى-الميدانى-يكرم-أسر-الشهداء-ومصابى-العمليات-الحربية

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم الدعم الكامل لأسر الشهداء ومصابى العمليـات الحربية الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن ، نظمت قيادة الجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حفلاً لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وأسر الشهداء بمحافظتى شمال سيناء والإسماعيلية والذى يأتى فى إطار إستمرار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

دوت الخليج يرصد تكريم الجيش الثاني لاسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

تكريم اسر الشهداء

وألقى قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين تقديراً لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعاً عن أمن الوطن وإستقراره مؤكداً أن دماء الشهداء الذكية هى التى مهدت الطريق للنهضة الشاملة التى تشهدها مصر فى كافة المجالات.

من جانبه أكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة سبل الرعاية لتوفير حياة كريمة لأسر الشهداء والمصابين عرفاناً بما قدمه أبنائهم من تضحيات لتظل راية الوطن عالية خفاقة.

كما أكد محافظ الإسماعيلية خلال كلمته أن رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية هما جناحى الأمن والإستقرار وسيظلان درع الوطن وسيفه ضد قوى التطرف والإرهاب ، مؤكداً أن التاريخ الوطنى سيتوقف إجلالاً وتقديراً لما قدمه هؤلاء الشهداء من تضحيات وبطولات ، والتى بدونها لما إستمرت مسيرة البناء والتنمية فى كافة ربوع الوطن.

وفى نهاية الإحتفال عبر أسر الشهداء عن عميق إمتنانهم وشكرهم للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على حرصهم على التواصل الدائم والمستمر مع أسر الشهداء والمصابين مؤكدين أن الدولة المصرية لا تنسى أبداً أبنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن ودفاعاً عن إستقراره وسلامة أراضيه . حضر الإحتفال مدير أمن الإسماعلية وعدد من ضباط الجيش الثانى الميدانى .